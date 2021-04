Ajax tegen Super League: ‘We zijn volledig verrast en teleurgesteld’

Edwin van der Sar. Beeld ANP

In een persbericht laat de club weten ‘volledig onthutst en teleurgesteld’ te zijn over het initiatief tot de lucratieve Super League. “Door mijn werk voor de ECA ben ik al een aantal jaren betrokken bij discussies over een nieuw format voor de UEFA clubcompetities,” zegt Van der Sar. “Ajax heeft in het verleden samen met het ECV en de KNVB gestreden voor een aantal wijzigingen, bijvoorbeeld om deelname aan de Uefa Champions League toegankelijker te maken voor de clubs.”

Zwitserse model

“We dachten dat we de oplossing hadden gevonden met het zogenaamde Zwitserse model, met meer internationale competities voor meer clubs,” vervolgt de directeur. “We zijn erg teleurgesteld over de plotselinge en late ommekeer die collega-directeuren van enkele internationale topclubs dit weekend hebben gemaakt, met als gevolg dat een zeer onzekere periode de horizon van het Europese voetbal bedreigt. “

Eerder op maandag wilde Ajax nog niets zeggen over de plannen voor een nieuwe Super League. “We vinden het te voorbarig om te reageren,” liet de woordvoerder weten. “Er zijn nog teveel losse eindjes om nu een standpunt in te nemen.”

Ajax hoort niet bij de twaalf initiatiefnemers van het revolutionaire project. AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur willen in augustus al met een nieuwe midweekse competitie beginnen.

Het is de bedoeling dat aan de nieuwe Europese competitie twintig clubs gaan deelnemen. De ploegen die in de Super League uitkomen, zullen volgens het plan van de oprichters doorgaan met het spelen van competitiewedstrijden in eigen land. De vraag is echter of dat nog wel mogelijk zal zijn. De Uefa keurde zondag de komst van zo’n ‘gesloten’ internationale competitie in harde bewoordingen af en dreigde de deelnemende clubs uit de nationale competities te zetten. De spelers die in de Super League uitkomen, zouden ook geweerd worden uit hun nationale teams.