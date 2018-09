Live: Ajax en PSV strijden om de koppositie

Van der Sar wil aanhaken in Europa



ls we Europees willen aanhaken, dan moet de begroting omhoog van 100 naar 150 miljoen," zegt Van der Sar in een uitgebreid interview met deze krant. Het vermogen van Ajax groeide de afgelopen jaren al flink door een handvol lucratieve uitgaande transfers.



Het geld kan uit verschillende hoeken komen volgens Van der Sar. "Zonder de inkomsten uit de Champions League en uitgaande transfers zouden we interen op ons vermogen."



Prominent

Ajax haalt al veel op uit merchandising, tv-geld, recettes en sponsoring. Is de rek er niet uit? "Er is een langetermijnplan voor. Daarom ben ik vaak in China en in de Verenigde Staten. We moeten zorgen dat we prominent in beeld blijven, maar dat is moeilijk als de aandacht zich steeds meer op de grote landen en de grote clubs concentreert."



