Ajax tegen Juventus in kwartfinales Champions League

Ajax speelt eerst thuis. Mocht het Juventus uitschakelen, komt het in de halve finale uit tegen de winnaar tussen Tottenham Hotspur en Manchester City.



Juventus is, net als meerdere ploegen bij de laatste acht, een pittige tegenstander. In de Italiaanse competitie is Juventus al jaren ongenaakbaar. Sinds 2012 won de club uit Turijn elke landstitel en ook dit seizoen is het verschil enorm: de voorsprong op Napoli bedraagt 18 punten.



In de Champions League wonnen de Italianen hun poule met Manchester United in hun kielzog. Valencia en Young Boys werden uitgeschakeld. De achtste finale tegen Atlético Madrid werd een spektakelstuk. Cristiano Ronaldo zette met een hattrick de achterstand uit het eerste duel (2-0) hoogstpersoonlijk recht.



Litmanen

In het seizoen 2016-2017 stond Juventus in de finale van de Champions League, waarin het met 4-1 verloor van Real Madrid. Vorig jaar werd de 'Oude Dame' in de kwartfinales uitgeschakeld door Real.



Juventus en Ajax stonden in 1973 en 1996 tegenover elkaar in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi. In 1973 won Ajax met 1-0 dankzij een doelpunt van Johnny Rep. Tijdens de finale in 1996 in Rome werd het 1-1, door doelpunten van Fabrizio Ravanelli en Jari Litmanen. Juventus won na strafschoppen. Zowel Edgar Davids als Sonny Silooy miste een penalty namens Ajax.



De laatste ontmoeting tussen Ajax en Juventus was in 2010, bij de laatste 32 in de Europa League. In Amsterdam verloor Ajax met 2-1 en in Turijn werd niet gescoord (0-0).



Zware loting

Frenkie de Jong baalt van de loting tegen Juventus. Hij noemt ze een van de sterkste ploegen die nog over is in het toernooi. "Juventus had niet mijn voorkeur, maar ik ben blij dat het niet Barcelona is geworden."



Dat zou gevoelig liggen, want De Jong vertrekt volgend seizoen naar Barcelona. "Maar ook om omdat ze heel erg goed zijn, natuurlijk."



De Jong heeft Juventus alleen in de Champions League zien voetballen dit seizoen. Natuurlijk zag hij Cristiano Ronaldo, die Juventus dit jaar voor 100 miljoen euro kocht van Real Madrid en waarmee ze eindelijk de Champions League willen winnen, drie keer scoren tegen Atletico Madrid.



"Hij is samen met Lionel Messi de beste voetballer ter wereld. Wat die twee hebben gepresteerd, en nog steeds presteren, is niet normaal."



De speeldata zijn: 9-10 en 16-17 april (kwartfinales), 30 april-1 mei, 7-8 mei (halve finales). De finale is op zaterdag 1 juni in Estadio Metropolitano, de thuishaven van Atlético Madrid.



Alle kwartfinales:

Ajax - Juventus

Liverpool - Porto

Tottenham - Manchester City

FC Barcelona - Manchester United