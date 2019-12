Ajax tegen Getafe CF in knock-outfase Europa League

Ajax treft Getafe CF in de zestiende finale van de Europa League. Dat bleek maandagmiddag tijdens de loting in het Zwitserse Nyon. AZ is bij de loting gekoppeld aan LASK Linz uit Oostenrijk.

Het Spaanse Getafe is de nummer vier van de Primera División. Getafe staat 5 punten achter op FC Barcelona en Real Madrid. De club uit een voorstad van Madrid eindigde vorig seizoen op de vijfde plaats in La Liga. Getafe kwalificeerde zich als nummer 2 van groep C voor de knock-outfase van de Europa League.

De Spanjaarden versloegen Krasnodar tijdens de laatste speelronde met 3-0 en bleven de Russische club van Tonny Vilhena daardoor voor in de strijd om de tweede plek achter FC Basel. Ajax eindigde door de nederlaag vorige week tegen Valencia in de Champions League (0-1) op de derde plek in de groep en vervolgt het Europese seizoen daardoor een niveau lager.

Ajax vs Getafe. Normaal hoor je, bereid je voor op een heksenketel, dat is nu niet het geval, vaak lege plekken in het stadion. Wel een aardige ploeg. Momenteel de nr 4 van Spanje. #ajax #europaleague — Maduro Hedwiges (@madurohedwiges) 16 december 2019

Ajax en Getafe troffen elkaar nog nooit in Europees verband. De eerste wedstrijd is op donderdag 20 februari in Spanje, de return een week later in de Johan Cruijff Arena. De finale van de Europa League wordt op 27 mei in de Poolse stad Gdansk gespeeld. Ajax bereikte in 2017 de eindstrijd van het ‘tweede’ Europese bekertoernooi, waarin Manchester United te sterk was (0-2).

De 32-jarige Spaanse spits Angel is met acht doelpunten dit seizoen topscorer van Getafe in de eigen competitie. Angel maakte ook drie treffers in de groepsfase van de Europa League. Zijn collega voorin, Jaime Mauta, debuteerde eerder dit jaar in de nationale ploeg van Spanje. Trainer José ‘Pepe’ Bordalás werkt al ruim drie jaar bij Getafe.

AZ

AZ gaat het in de volgende ronde van de Europa League opnemen tegen LASK Linz. De Oostenrijkse ploeg eindigde als eerste in groep D, waarin ook PSV zat. LASK pakte dertien punten, waarvan vier tegen PSV. In Eindhoven werd het 0-0, voor eigen publiek won Linz met 4-1.

AZ eindigde in de poule als tweede achter Manchester United. De ploeg van trainer Arne Slot maakte in zes wedstrijden vijftien doelpunten, waarmee het samen met SC Braga uit Portugal de meest scorende ploeg uit de groepsfase was. AZ won zondag in de eredivisie met 1-0 van koploper Ajax en kwam daardoor in punten op gelijke hoogte met de landskampioen.

De Alkmaarders ontvangen LASK op 20 februari, een week later is de return in Oostenrijk.

De speeldata op een rij

Zestiende finales: 20 februari en 27 februari

Achtste finales: 12 maart en 19 maart

Kwartfinales: 9 april en 16 april

Halve finales: 30 april en 7 mei

Finale: woensdag 27 mei in Stadion Energa Gdańsk, Polen