Ajax tegen Besiktas nog voor poen, punten en de perfecte reeks

Groepswinst in de Champions Leaguepoule kan Ajax na vier klinkende zeges amper meer ontgaan. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

1. Groepwinst

Na vier klinkende zeges kan Ajax de groepswinst amper ontgaan. Daarvoor moet de koploper twee keer verliezen, terwijl Sporting Lissabon eerst Borussia Dortmund moet verslaan, om vervolgens Ajax met vijf goals verschil te kloppen. De groepszege biedt ook een gunstigere uitgangspositie voor de loting van de achtste finales. Voor Ajax is het dus zaak om tegen Besiktas de eerste plek vast veilig te stellen.

2. Centen

Het liefst gebeurt dat natuurlijk met een zege, want die levert Ajax nog eens een kleine 2,8 miljoen euro op. Zo waren de eerste vier zeges al goed voor dik 11 miljoen euro. Daar blijft het niet bij, want Ajax harkte aan startpremies al ruim 35 miljoen binnen. De club kan in totaal al zo’n 65 miljoen euro tegemoetzien, ook omdat overwintering een kleine 10 miljoen oplevert. Blijft Ajax in het nieuwe jaar ook in de achtste finale overeind, dan komt daar nog eens ruim 10 miljoen bij.

3. Punten

Toen hem eerder deze maand werd gevraagd naar de optie om eredivisieduels te verplaatsen, was Ten Hag daar niet voor. Hij wees naar het ritme en het momentum van Europees spelende eredivisieclubs. Trainer en clubleiding hopen dat Nederland meer coëfficiëntenpunten vergaart, zodat de jacht op plek 6 op de Europese ranglijst, die op den duur meer en betere Europese tickets oplevert, kan worden doorgetrokken en voltooid. Zodoende mikt de kampioen op een sterkere eredivisie, zodat die ook commercieel in waarde groeit.

4. Reeksen

Ten Hag zelf staat voor zijn vijftiende uitduel met Ajax in de Europese koningsklasse. Slechts één keer werd Ajax op vreemde bodem geklopt, vorig jaar bij Liverpool (1-0). Onder meer Real Madrid, Juventus, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund behoren tot de negen clubs die er thuis aan moesten geloven. Ajax heeft in Istanboel niet alleen de status van meedogenloze bezoeker hoog te houden. De stuntploeg is ook nog vol in de race voor een foutloze groepsfase. Dat flikten latere winnaars Real Madrid (2014) en Bayern München (2019) recent nog. Ajax (+12) kan Bayern (+19) zelfs uit de boeken schieten als meest dominante groepswinnaar ooit.

5. Rouleren

Het valt te verwachten dat Ten Hag zijn elftal op een paar plekken wijzigt. De coach wenste een bredere selectie om blessures beter op te kunnen vangen en fris te blijven voor de zware maanden, als bijvoorbeeld Sébastien Haller afreist naar de Afrika Cup. Ten Hag spreekt vaak van meer dan elf basisspelers. Nicolás Tagliafico kun je daar nu, met tien speelminuten sinds de interlandperiode in oktober, moeilijk onder scharen. Maar hij, en ook Devyne Rensch, Perr Schuurs, Davy Klaassen, David Neres en Mohamed Daramy, mogen wel hopen op een basisplaats in de Champions League, met als doel om Ajax met meer spelers op volle toeren te kunnen laten draaien.