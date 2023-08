Ajax’ technisch directeur Sven Mislintat: altijd op zoek naar de perfecte golf

Het bouwwerk van technisch directeur Sven Mislintat krijgt steeds meer gestalte. Of zijn aanpak bij Ajax slaagt, moet nog blijken, maar hij houdt er een Cruijffiaanse zienswijze op na: je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met die van een ander.

Het was een opvallende keuze van Ajax, om als opvolger van Marc Overmars een in Nederland onbekende Duitser aan te stellen. De opmerking van de nieuwe technisch directeur dat hij zijn best ging doen om het Ajax-dna te begrijpen, zorgde voor gefronste wenkbrauwen.

Vier maanden later is duidelijk geworden dat het Ajax-dna in zijn zoektocht naar nieuwe spelers niet het belangrijkste criterium is voor Mislintat. Anders had hij zich wellicht sterker gemaakt voor de rentree van oud-Ajacieden als Joël Veltman, Hakim Ziyech of Donny van de Beek. Ook Noa Lang en Sergiño Dest keerden niet terug op het oude nest. Zij voetballen straks vermoedelijk samen bij PSV. Er was wel een kleine flirt met Nicolás Tagliafico, maar zonder resultaat.

Terug naar 28 mei, terug naar Enschede, waar Ajax in de laatste wedstrijd van het vorige seizoen door FC Twente volledig werd afgeschminkt. De laatste wedstrijd ook van (interim-)trainer John Heitinga, die een gemankeerde selectie niet naar zijn hand had kunnen zetten. Heitinga, vanaf zijn zevende Ajacied, werd door de nieuwe technische baas zonder pardon opzijgeschoven ten faveure van Maurice Steijn, een trainer die (citaat Mislintat) ‘overpresteerde met Sparta’. Daarmee joeg de Duitse directeur niet alle, maar toch wel veel prominente Ajacieden in de gordijnen.

Geen zoete broodjes

Mislintat is niet naar Amsterdam gekomen om zoete broodjes te bakken of om clubgetrouwen naar de mond te praten. Zonder Champions Leaguegeld begon hij aan de verbouwing van een spelersgroep die door eerder succes was afgestompt en waarvan een snelle renovatie in de zomer van 2022 volkomen was mislukt.

Zijn eerste handelingen op de transfermarkt waren veelzeggend. De gehuurde Florian Grillitsch mocht gaan en hij kocht de jonge Benjamin Tahirovic, een middenvelder met groeipotentie die ook financiële waarde voor de club kan creëren. Mislintat pikte de ervaren Branco van den Boomen (27) op bij FC Toulouse, wetende dat Edson Álvarez zou worden verkocht.

Van den Boomen was transfervrij en had de clubs voor het uitkiezen; er waren in Ligue 1 maar weinig spelers die meer kansen voor hun team creëerden dan de lange Brabander, met zijn fraaie traptechniek.

Dat laatste aspect wekte de interesse van Mislintat. De Duitser ging met Van den Boomen om de tafel. “Sinds corona worden veel zaken digitaal gedaan,” zegt Mislintat. “Dat lukt in grote lijnen uitstekend, maar op enig moment wil ik mensen in de ogen kijken. Ik vind die persoonlijke gesprekken belangrijk.”

Bewijsdrang, honger en revanche

Mislintat toont zich vasthoudend en overtuigend in zijn benadering van voetballers die hij graag ziet komen. Hij gaat analytisch te werk. Van den Boomen was onder de indruk van het verhaal van de directeur van Ajax. “Hij wist meer over mij dan de andere clubs met wie ik had gesproken.” Dat was niet de belangrijkste reden om Mislintat zijn jawoord te geven: boven alles wil Van den Boomen bij Ajax bewijzen dat hij nu wel goed genoeg is voor de club die hem als belofte acht jaar geleden had gewogen en te licht bevonden.

Het is die drive waar Mislintat gevoelig voor is: bewijsdrang, honger, revanche. Mislintat is in zijn vrije tijd een bevlogen windsurfer, maar hij kijkt naar voetbal – en naar voetballers – met de ogen van een boardsurfer. Op zoek naar de perfecte golf, ongebroken, op het hoogste punt.

Van den Boomen is in de bloei van zijn carrière. Datzelfde geldt voor Chuba Akpom, de spits die vorige week door Mislintat naar Ajax is gehaald. Een gewaagde keuze. Hij kostte 12 miljoen euro, exclusief bonussen, terwijl hij in zijn loopbaan nog niet veel heeft bewezen. Akpom, ook 27, schoot afgelopen seizoen bij Middlesbrough, in de Championship, ineens uit zijn slof. Hij kwam eerder niet eens in de buurt van de helft van het aantal goals dat hij in Noord-Oost Engeland opeens maakte: 28.

Keihard werken

De (kop)sterke aanvaller kon die fraaie prestatie op de transfermarkt verzilveren, maar na een gesprek met Mislintat was hij overstag. “Ik zei tegen mijn manager: stop maar met praten met andere clubs. Ik ga naar Ajax.”

Mislintat was Akpom al op 19-jarige leeftijd op het spoor, toen hij nog een talent was bij Arsenal. “Na een hoop huurperiodes zie je nu dat hij zijn potentieel als spits gaat bereiken,” zegt hij over de concurrent van Brian Brobbey.

Bij Akpom moet het beste nog komen en hij lijkt er alles voor over te hebben om dat uit zichzelf te halen. Bij doelman Diant Ramaj (21) van Eintracht Frankfurt ziet Mislintat die ambitie ook. Dat Ramaj in Duitsland tweede keeper was, deerde hem niet. Hij haalde Akpom uit het Championship, vleugelspeler Carlos Forbs (19) uit het tweede van Manchester City en verdediger Jakov Medic (24) bij Sankt Pauli uit de tweede Bundesliga. Medic vertelde na zijn debuut vorige week tegen Heracles dat in hem nooit een talent werd gezien. “En dat is mijn drijfveer, om op mijn eigen manier, door keihard te werken, de top te halen.”

Gogme en leiderschap

Het klinkt Mislintat als muziek in de oren. Zo zocht en vond hij een nieuwe rechtsback in Denemarken, terwijl PSV op datzelfde moment bezig was om Sergiño Dest van Barcelona te huren. De 20-jarige Anton Gaaei, van Viborg FF, is ook ‘op de groei’ gekocht, met Devyne Rensch als eerste keus op de rechtsbackpositie. Saillant detail: Gaaei is van origine een vleugelaanvaller, hij speelt pas een paar jaar als verdediger.

Dat zijn transformaties die Rinus Michels, Johan Cruijff en Louis van Gaal in het verleden ook met succes hebben toegepast. Het Ajax-dna, zeg maar. Mislintat kent de geschiedenis van de club en weet waar Ajax voor staat. Tegen Heracles stelde Steijn vorige week zeven spelers uit de eigen opleiding op. Behalve Devyne Rensch, Jorrel Hato, Anass Salah-Eddine, Kenneth Taylor en Brian Brobbey hebben ook Van den Boomen en Steven Bergwijn een (groot) deel van hun jeugd op sportpark De Toekomst doorgebracht. En op de bank zaten nog Davy Klaassen en jeugdspelers als Silvano Vos, Olivier Aertssen en Mika Godts.

Maar Mislintat is op zoek naar nieuw elan, naar externe invloeden die het vuur in de selectie kunnen aanwakkeren. En naar een betere mix van fysieke, kwalitatieve, karakterologische en statistische componenten: leeftijd, lengte, snelheid, scorend vermogen, duelkracht, mentaliteit, gogme, sociale vaardigheid en leiderschap. Hij doet dat op zijn eigen manier, die sommige Ajacieden tegen de haren instrijkt. Mislintat kan de kritiek die hem ten deel valt het beste pareren met het winnen van belangrijke wedstrijden en prijzen, een niet onbelangrijk aspect in de filosofie van de club waaraan al langer dan een jaar niet wordt voldaan.

Bijna klaar voor Ludogorets Ajax vervolgt de competitie vanmiddag (16.30 uur) in Rotterdam tegen Excelsior. De nieuwe spelers Chuba Akpom en Anton Gaaei zijn nog niet speelgerechtigd. Ook Steven Berghuis ontbreekt, hij is geschorst. Jay Gorter zal opnieuw onder de lat staan. Eerste keeper Gerónimo Rulli is geblesseerd. Na dit weekeinde kan Ajax zich volledig richten op de dubbele ontmoeting met PFC Ludogorets in de play-off om een plek in de groepsfase van de Europa League. Het tweeluik begint donderdag (20.00 uur) in Bulgarije. Berghuis en rechtsback Gaaei zijn dan wel inzetbaar, Akpom mogelijk ook, mits de werkvergunning van de spits op tijd in orde is. Ajax verwacht na dit weekeinde nog een verdediger te verwelkomen: Josip Sutalo van Dinamo Zagreb. Daarmee is de selectie op orde en volgen alleen aanvullingen als er nog spelers vertrekken.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: