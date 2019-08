Ajax te slordig, te slap, te ongeconcentreerd tegen Paok Saloniki

Dusan Tadic, Daley Blind en Lisandro Martinez. Beeld BSR Agency

Net als tegen PSV en Vitesse was Ajax dinsdagavond in het Toumba Stadion in één fase van de wedstrijd de grip volledig kwijt. Daarin maakten de Grieken twee goals.

Hoe komt het dat Ajax de controle zomaar uit handen geeft?

Het zal de onwennigheid zijn. Nieuwe spelers, aanpassingen, even de scherpte hervinden na de vakantie. Ajax had in Thessaloniki in de laatste fase voor rust moeite om de tegenstander onder druk te zetten en daarmee van het eigen doel af te houden. Wat vorig seizoen de kracht was van het elftal, was nu ineens de achilleshiel.

Waar lag dat aan?

De bezetting en de organisatie in de laatste linie en op het middenveld was matig. Terwijl Ajax vroeg op voorsprong was gekomen en er een half uur lang geen vuiltje aan de lucht was. Van het ene op het andere moment zette Ajax de poort wagenwijd open. Voorin werd gejaagd, in het hart van het veld liet Daley Blind tegenstander Diego Biseswar vrijstaan en van achteruit werd niet doorgedekt. Chuba Akpom kon eenvoudig de 1-1 maken. In de chaos die in de laatste minuten voor rust ontstond kon Paok nogmaals scoren.

Is die chaos alleen te wijten aan de veranderingen in het elftal van Ajax?

Niet alleen, maar wel grotendeels. Het centrale verdedigingsduo Matthijs de Ligt/Daley Blind was ingespeeld. Je kunt van Lisandro Martínez en Perr Schuurs niet hetzelfde verwachten. Nóg niet, want de potentie is er zeker bij die twee. En natuurlijk is het gemis van Frenkie de Jong groot. Aan de andere kant mag je van de Ajaxmiddenvelders die in het Toumba Stadion in actie kamen veel meer verwachten dan ze nu lieten zien.

Want?

Het spel was te slordig, te slap, te ongeconcentreerd. Niet alleen Blind, maar ook Noussair Mazraoui en de door Real Madrid begeerde Donny van de Beek bleven onder de maat. Blind en Mazraoui verloren veel duels. Van de Beek was lange tijd onzichtbaar. Hoewel Ajax zich na rust herstelde.

Maar het was niet genoeg voor de zege?

Nee, de ploeg kwam niet verder dan de gelijkmaker van invaller Klaas-Jan Huntelaar. Een gelukkig doelpunt. Paok-verdediger Varela schoot de bal tegen de spits aan. Daarna liet Ajax nog een paar mooie kansen liggen op de overwinning.

De cijfers

AJAX

Andre Onana 6

Joël Veltman 6

Perr Schuurs 6

Lisandro Martínez 7

Nicolás Tagliafico 7

Daley Blind 5

Noussair Mazraoui 5

Donny van de Beek 5

Hakim Ziyech 5

Kasper Dolberg -

Dusan Tadic 6

Wissels:

Klaas-Jan Huntelaar (7) voor Kasper Dolberg (’33)

Razvan Marin (-) voor Noussair Mazraoui (’82)

David Neres (-) voor Hakim Ziyech (’82)

Paok Saloniki

Alexandros Paschalakis 5

Léo Matos 5

José Crespo 6

Fernando Varela 5

Dimitrios Giannoulis 5

Léo Jaba 6

Anderson Esiti 5

Omar El Kaddouri 5

Diego Biseswar 7

Dimitris Pelkas 5

Chuba Akpom 6

Wissels:

Dimitros Limnios (-) voor Dimitris Pelkas (’64)

Douglas Augusto (-) voor Diego Biseswar (’73)

Miroslav Stoch (-) voor Léo Jaba (’79)