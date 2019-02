Ajax tankt tegen VVV weer vertrouwen

Na twee mislukte competitiewedstrijden en maar liefst tien tegentreffers heeft Ajax weer een beetje het uiterlijk aangenomen van de ploeg die voor de winterstop veel complimenten kreeg voor het dominante spel en een solide defensie.



Ajax vermaakte vooral na rust de toeschouwers in de Johan Cruijff Arena. De ploeg had ook wel wat goed te maken na het gelijkspel tegen sc Heerenveen (4-4) en de afgang van vorige week in De Kuip tegen Feyenoord (6-2). Trainer Erik ten Hag gaf zijn bekende basisspelers de kans om zich te revancheren en wees Rasmus Kristensen aan als vervanger van de geblesseerde Noussair Mazraoui.



Strijdlust

Fijn voor de coach van Ajax was dat hij weer een beroep kon doen op Nicolás Tagliafico, de linksback die weer hersteld is van een knieblessure. De onverzettelijke Argentijn voorzag het spel van zijn ploeg van strijdlust en gif.



Tagliafico was niet de enige die hard werkte om een succesvolle counter van VVV te voorkomen. Ook Dusan Tadic en Frenkie de Jong overbrugden soms veel meters om hun verdedigers te assisteren.



Ajax had vaak de bal, heel vaak zelfs. De Amsterdammers hadden het ook lastig om de goed georganiseerde defensie van VVV te ontregelen. Kasper Dolberg had bijna succes met een lepe hakbal en Hakim Ziyech schoot rakelings naast na een goede actie.



Afgemeten voorzet

Ajax had uiteindelijk een vrije trap nodig om met een voorsprong de rust in te gaan. Aanvaller Jay-Grot maakte in de 35e minuut een onnozele overtreding op Ziyech. De international van Marokko eiste meteen de bal op en vond de uiterste hoek: 1-0.



VVV brak een beetje nadat Dolberg in de 52e minuut een afgemeten voorzet van Donny van de Beek fraai in het doel had getikt: 2-0. Acht minuten later was Tadic er snel bij toen keeper Lars Unnerstall een inzet van Kristensen onvoldoende verlengde.



In de slotfase gebruikte David Neres zijn invalbeurt om te laten zien dat hij meer op de bank zit dan hem lief is. De Braziliaan tekende zelf voor de 4-0 en stelde Klaas-Jan Huntelaar in staat de 5-0 te maken. Hij leverde ook nog de assist op de 6-0 van Van de Beek.



