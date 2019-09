Ajax swingt, Van de Beek zingt

Beeld VI Images

Elke wedstrijd heeft wel een kantelmoment. Op Het Kasteel in Rotterdam kwam dat moment halverwege de eerste helft: tussen een grote scoringskans voor de thuisploeg en de openingstreffer van de Amsterdammers zat nog geen minuut.

Was die treffer van Ajax tegen de verhoudingen in?

Dat niet. Maar in de openingsfase golfde het spel nog wel op en neer. Grote kansen waren er niet, meer speldenprikjes. Tot de 24ste minuut. Jurgen Mattheij kopte uit een corner bijna binnen. Hakim Ziyech kon op de doellijn maar net redding brengen. Uit de tegenaanval was het wél raak voor Ajax.

Wie was de maker?

Quincy Promes. Die uitstekend speelde achter de spitsen, op de plek van de geblesseerde Donny van de Beek. Promes werd op maat bediend door Lisandro Martínez. De Argentijn revancheerde zich voor zijn matige beurt tegen Apoel Nicosia. Hij speelde opnieuw op het middenveld en dat deed hij met veel meer verve en snelheid dan afgelopen woensdag. Maar hij kreeg eerlijk gezegd ook wat meer tijd en ruimte van de Spartanen.

Kwam Sparta na dat tegendoelpunt niet meer terug in de wedstrijd?

Nee. De Rotterdammers, die met acht punten uit vier wedstrijden zo sterk aan het seizoen waren begonnen, moesten vrij snel na de 0-1 nogmaals het hoofd buigen. Dusan Tadic en Hakim Ziyech vonden elkaar in een snelle combinatie, afgerond door die laatste (0-2). Tadic (penalty) en Ziyech verdubbelde de voorsprong na rust.

Donny van de Beek werd dus niet gemist?

Nee, zoals gezegd speelde Promes een prima partij. De concurrentie is flink toegenomen bij Ajax. Van de Beek maakte zich zondagmiddag overigens wel sterk voor zijn ploeg. Hij stond tussen de supporters in het uitvak. Op verzoek van de fans zette hij een lied in: ‘Dit is mijn club’. Die blijft dus nog wel een jaartje.

