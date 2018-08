Ajax swingt met zege op Luik naar play-offs

Ajaxtrainer Erik ten Hag weet niet of het elftal dat hij vanavond het veld instuurt, over drie weken nóg zijn sterkste elftal is.



Na een wedstrijd of zeven, acht. Dat is, volgens de schatting van Ten Hag, meestal het moment waarop de puzzelstukjes op hun plek vallen. "Dan is ook de transferperiode gesloten. We hebben pas vier wedstrijden gespeeld, in wisselende samenstellingen. Drie keer aardig, één keer slecht. Hoe kan ik dan weten wat de beste balans is in het team?"



Dat lijkt een merkwaardig antwoord, nu Ajax op zeer korte termijn nog minimaal drie wedstrijden moet spelen om de Champions League te bereiken. Maar wat leert een blik in die andere voetbalkeuken, die van een topclub uit een met de eredivisie vergelijkbare competitie?



Heeft Standardtrainer Michel Preud'homme zijn basiselftal wél al geformeerd? De voormalige coach van onder meer FC Twente, AA Gent en Club Brugge wil niet eens van een 'basiselftal' spreken. "Mijn beste 11 spelers tegen Ajax hoeven niet de beste 11 te zijn tegen eender welke club uit de Belgische competitie."



Preud'homme is uitgesproken in de aanloop naar de return tegen Ajax in de derde voorronde van de Champions League. Kalm en in goed verstaanbaar Nederlands valt hij tijdens de persconferentie in de Johan Cruijff Arena zijn Nederlandse collega Ten Hag bij.



Na hun onderlinge treffen in Luik (2-2) maakten beide trainers afgelopen weekeinde in de competitie dezelfde keuze, met hetzelfde teleurstellende resultaat: ze veranderden hun elftal op vier of vijf posities, zagen hun ploeg worstelen met een straf verdedigende tegenstander en speelden voor eigen publiek gelijk.



Ajax tegen Heracles (1-1), Standard tegen Cercle Brugge (0-0).



De kritiek op Ten Hag was niet mals. En Preud'homme? Heeft hij de wind van voren gekregen in de Belgische media? "Niet specifiek na deze wedstrijd. Maar in het verleden heb ik diezelfde kritiek wel gekregen als trainer van Club Brugge. Als ik echter had geweten hoe dat seizoen zou aflopen, had ik nog veel vaker spelers gewisseld. Aan het eind kwamen we van alles tekort voor het kampioenschap."



Roteren om niet te verbranden, zo omschrijft Preud'homme zijn werkwijze. Spelers wisselen om ze fysiek niet kapot te maken in een lang seizoen.



"Die wedstrijd tegen Cercle Brugge, tussen twee zware wedstrijden tegen Ajax in, was voor ons het juiste moment om anderen aan het werk te zien. Je moet een grotere kern bouwen dan 11 spelers, want het seizoen is lang. Maar dan moet ook iedereen in actie komen. Die ruimte moet ik geven."



Een paar uur eerder had Klaas-Jan Huntelaar in de Arena nog met een uitgestreken gezicht gezegd dat een voetballer áltijd wil spelen. Hij was een van de spelers die zaterdagavond rust kregen van Ten Hag.



De spits is zondag 35 jaar geworden, maar had tegen Heracles aan de aftrap willen staan. "Ik was er in mijn hoofd klaar voor, maar misschien is het goed dat een trainer je even afremt. Ik heb in het verleden wel wat dingetjes (spierblessures, red.) gehad. Dan moet je misschien voorzichtig zijn."



Huntelaar staat vanavond weer in de spits. Ook Nicolás Tagliafico, Lasse Schöne en Frenkie de Jong keren vermoedelijk terug in de ploeg. Of De Jong in de laatste linie staat of op het middenveld, daarover wilde Ten Hag zich niet uitspreken. "Daley Blind is gehaald zodat Frenkie de Jong op het middenveld kan spelen. Maar ze kunnen allebei op alle twee die posities spelen."



"Wat het beste is voor het team? Daar ben ik dus nog niet uit. Ze hebben pas één keer langere tijd samen op het veld gestaan, in de uitwedstrijd tegen Luik. Ook dat moet zich de komende weken uitkristalliseren."



De winnaar van van Ajax - Standard Luik speelt in de play-offs tegen Dinamo Kiev of Slavia Praag voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. De verliezer komt uit in de Europa League.



Het duel van vanavond staat onder leiding van de Slowaakse arbiter Ivan Kruzliak.