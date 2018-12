Ajax stuurt Matusiwa naar De Graafschap

De nummer twee van de eredivisie verhuurt de 20-jarige middenvelder voor de rest van het seizoen aan de club die onderaan de ranglijst bungelt. Matusiwa kwam dit seizoen amper aan spelen toe in Amsterdam, waar hij tot medio 2020 vastligt.



De middenvelder uit Hilversum debuteerde afgelopen seizoen tijdens de laatste speelronde van de eredivisie tegen Excelsior in de hoofdmacht van Ajax. Matusiwa werd met Jong Ajax kampioen in de eerste divisie, maar dit voetbaljaar kwam hij pas drie keer in actie voor de beloften. Bij De Graafschap hoopt hij meer aan spelen toe te komen.



"Azor is een dynamische middenvelder, die naast goed voetbal ook veel strijd en passie in zijn spel legt," aldus Peter Hofstede, manager voetbalzaken in Doetinchem, over de eerste winteraanwinst.