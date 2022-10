Ajax, stuur me even het nummer van Alfred Schreuder

Beeld Artur Krynicki

Een 5 voor Alfred Schreuder

Ajax speelde best goed, vanaf zondagavond acht uur. Bassey voldeed achter Tadic, Tadic voldeed vóór Bassey, Blind voldeed als passer op Brobbey, Brobbey voldeed als afmaker, Sanchez en Berghuis gaven soms ongeconcentreerd de bal weg en Álvarez was de beste van allemaal. Toen pakte Schreuder zijn moment, na die 7-1. Ik vond de opvallendste zin: “Als jullie iets willen weten, bel me.” Ik wil iets weten. Mijn vraag aan Ajax is: stuur me even het nummer van Alfred. Daarna bleef ik nadenken over de stelling dat ‘de media’ zich tot de feiten moesten beperken. “Jullie schreven dat mijn zaakwaarnemer deals voor Ajax heeft gedaan. DAT KLOPT.” Daarna zei de hoofdtrainer van Ajax dat dit normaal was. Echt niet. Ik vergeet nooit wat een grote zaakwaarnemer me ooit zei over een vergelijkbare situatie: “En dan trekken ze die club leeg.”