Ajax strijdt in Eindhoven om koppositie

PSV is na vijf speelronden als enige club nog zonder puntenverlies. Ajax volgt, door een gelijkspel in het openingsweekeinde tegen Heracles Almelo, op twee punten achterstand.



Halverwege april stonden PSV en Ajax voor het laatst tegenover elkaar in Eindhoven. De ploeg van de toenmalige trainer Phillip Cocu won destijds met 3-0 en behaalde door die zege de 24e landstitel uit de clubgeschiedenis.



Kampioenschap

Ook al is het nog vroeg, dit seizoen lijken PSV en Ajax in de nationale competitie boven de rest uit te steken en met z'n tweeën te gaan strijden om het kampioenschap. Beide clubs bereikten via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de Champions League. PSV startte dinsdag met een nederlaag bij FC Barcelona (4-0), Ajax won een dag later thuis van AEK Athene (3-0).



Ajax speelde tegen de Grieken zonder de geblesseerde Matthijs de Ligt. Klaas-Jan Huntelaar viel na rust uit. Zondag moet blijken of trainer Erik ten Hag over ze kan beschikken. Bij PSV zijn alle beoogde basisspelers fit. De Mexicaanse middenvelder Érick Gutiérrez wacht nog op zijn eerste basisplaats.



