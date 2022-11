Ajax stopt definitief met Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

De 20-jarige voetballer moet vrezen voor het einde van zijn carrière. Hij heeft al bijna twee jaar geen wedstrijden gespeeld en staat volledig stil in zijn ontwikkeling.

Ajax heeft Juventus, de werkgever van Ihattaren, maandag laten weten dat het de koopoptie in het huurcontract (dat 31 december afloopt) niet zal lichten. Daarmee komt een eind aan een bizarre episode: geen Ajacied die slechts één officiële wedstrijd voor de club speelde was zoveel besproken als Mo Ihattaren.

Marc Overmars

Het talent uit Utrecht had zichzelf eerder bij PSV onmogelijk gemaakt en ook in Italië bij Juventus – waar hij in de zomer van 2021 neerstreek – was hij al snel de weg kwijt. Bij Sampdoria, dat hem huurde van Juve, hebben ze Ihattaren nauwelijks gezien.

Marc Overmars, technisch directeur van Ajax, zag er een buitenkansje in. Hij pikte de gevallen belofte op en negeerde daarmee de verhalen van PSV-werknemers die jaren lang alles geprobeerd hadden om van Ihattaren een evenwichtige prof te maken. Ajax huurde hem tot het eind van dit kalenderjaar en sloot tevens een optie tot koop af.

Individueel trainingstraject

Ajax stelde een individueel trainingstraject voor de speler op. Het was oud-Ajacied en techniektrainer Vanenburg die zich over Ihattaren ontfermde. Ihattaren, in zijn eerste interview voor Ajax TV: “Met Gerald voelde ik meteen een klik. Hij heeft me gezegd: spelers met jouw kwaliteiten kunnen niet stoppen, dat bestaat niet, haal dat maar uit je hoofd. Een dag later stonden we al op het veld.”

Ihattaren was vele kilo’s aangekomen en had al tijden niet getraind of gespeeld. “Ik had het voetbal losgelaten na het overlijden van mijn vader. Ik had te veel emoties in me, ik dacht te veel na, alles wat een voetballer niet hoort te doen. Ik was doodongelukkig. Toen ben ik terug gegaan naar mijn eigen omgeving. En met Gerald weer op nul begonnen.”

Arrogante houding

Na een paar maanden leek Ihattaren bij Ajax even op de goede weg. Hij mocht aansluiten bij de selectie van Jong Ajax en hij maakte in vijf officiële wedstrijden vier goals.

Het was tamelijk ontluisterend dat Ihattaren vanuit het ogenschijnlijke niets – en nog steeds amper fit – aan het eind van vorig seizoen mocht invallen in de (verloren) bekerfinale tegen zijn oude club PSV. Dat was niet alleen weinig sjiek tegenover PSV, het was vooral illustratief voor de arrogante houding van Ajax: het binnenhalen van Ihattaren was niet meer dan een wilde gok geweest.

In de voorbereiding op dit seizoen ging het opnieuw mis met Ihattaren. Hij overtuigde op trainingen en in oefenduels maar hij raakte geblesseerd. Privéproblemen wierpen hem vervolgens ver terug. De Telegraaf meldde dat de voetballer werd bedreigd vanuit het criminele circuit. Om die reden zou hij uit veiligheidsoverwegingen niet bij Ajax kunnen trainen.

Terug naar Juventus

Ihattaren haalde er digitaal (op social media) zijn schouders over op. Ajax deed er geen mededelingen over, maar liet Ihattaren later wel weer apart van de selectie trainen. Dat de club hem twee maanden geleden niet inschreef voor de Champions League was veelzeggend.

Maandag maakte Ajax bekend dat Ihattaren terugkeert naar Juventus. Trainer Alfred Schreuder was niet bij die beslissing betrokken, zei hij in Schotland, waar Ajax zich voorbereidt op de Champions Leaguewedstrijd tegen Rangers FC. “Ik heb Mo een week of acht geleden voor het laatst gesproken.”

