Ajax stijgt in Eindhoven niet boven zichzelf uit (1-1)

Hakim Ziyech in duel met Pablo Rosario en Denzel Dumfries. Beeld ANP

De topper eindigde zondagmiddag onbeslist. Ajax had meer en betere kansen, maar moest genoegen nemen met een puntje.

Dat is toch geen slecht resultaat, tegen angstgegner PSV?

Op papier niet, nee. Van de 63 eerdere edities won Ajax er 16, terwijl PSV de punten 32 keer in Eindhoven wist te houden. Tussen 1995 en 2007 sloten de Amsterdammers zelfs geen enkele competitiewedstrijd in het Philips Stadion winnend af. Daarna braken zonniger tijden aan, maar de afgelopen drie edities gingen verloren. Vooral de laatste waren pijnlijk. Zo werd PSV in april 2018 voor eigen publiek kampioen (3-0). Vijf maanden later kwam een gerevitaliseerd Ajax, met aankopen Dusan Tadic en Daley Blind in de basis, terug voor revanche. Binnen 35 minuten kregen de Amsterdammers het deksel op de neus: wederom 3-0. Trainer Erik ten Hag had dus wat recht te zetten.

Zo’n opdracht is aan hem toch wel besteed?

Ten Hag staat bekend om zijn tactisch vernuft. Daar was heel Europa vorig jaar getuige van. Saillant is dat bezoekjes bij de traditionele topclubs in de eredivisie steeds uitdraaiden op een afgang. Naast de genoemde verliespartijen tegen PSV was er nog de oorwassing in de Kuip (6-2). In alle drie deze wedstrijden werd Ten Hag tactisch overklast door de trainer van de tegenstander. De wedstrijd tegen Lille eerder deze week gaf vertrouwen, al oogde het middenveld in de omschakeling kwetsbaar.

Was dat zondag beter?

Ja, Ten Hag had zijn elftal goed voorbereid. Toch kwam PSV er een aantal keer gevaarlijk uit. Lisandro Martínez groeit in zijn rol, strooide soms met mooie lange passes, maar leed even vaak knullig balverlies. Dat laatste gold ook voor zijn compagnon Edson Álvarez, toch al niet de sierlijkheid zelve. De Mexicaan lijkt vooralsnog over twee kwaliteiten te beschikken: het maken van doelpunten en het maken van overtredingen. Tegen PSV deed hij alleen dat laatste. Bovendien kiest Álvarez vaak de veilige oplossing. Hij speelt de bal zelden naar voren, maar vooral terug of breed. Dat levert logischerwijs geen snelle, sprankelende aanvallen op. Mede daardoor creëerde Ajax minder dan mogelijk was geweest.

Kreeg de ploeg dan niet genoeg kansen?

Eigenlijk wel. Alleen verzuimden Tadic, Neres, Tagliafico en Promes ze te benutten. Laatstgenoemde leek na een uur dan ook te worden gewisseld, de weer fitte Donny van de Beek stond al klaar langs de zijlijn. Maar toen schoot Promes na behendig doorgeven van Tadic pardoes de 0-1 binnen en bedacht de technische staf zich. Zo werd een middenvelder toch nog de gevierde man aan Amsterdamse zijde, al was het niet genoeg voor de overwinning. Even later maakte uitblinker Donyell Malen, oud jeugdspeler van Ajax, de 1-1.

Is dat een slecht resultaat?

Nee, zeker niet. Beide ploegen hebben na zes wedstrijden veertien punten, en de lastigste uitwedstrijd van het seizoen is achter de rug. Ajax sloeg niet zoals de afgelopen jaren een modderfiguur, maar steeg ook niet boven zichzelf uit. En dat is wel nodig als je het PSV van Mark van Bommel wil verslaan.

Cijfers

Ajax

Andre Onana 7

Sergino Dest 6

Joël Veltman 6

Daley Blind 7

Nicolás Tagliafico 6

Edson Álvarez 5

Lisandro Martínez 6

Quincy Promes 6

Hakim Ziyech 7

Dusan Tadic 6

David Neres 5

Wissels:

Donny van de Beek (6 ) voor David Neres (’69)

Razvan Marin (-) voor Daley Blind (’76)

PSV

Jeroen Zoet 6

Denzel Dumfries 6

Timo Baumgartl 7

Nick Viergever 6

Michal Sadílek 5

Pablo Rosario 5

Mohamed Ihatarren 7

Jorrit Hendrix 5

Steven Bergwijn 6

Donyell Malen 8

Armindo Bruma 6

Wissels:

Cody Gakpo (6) voor Hendrix (’76)

Olivier Boscagli (6) voor Sadilek (’76)