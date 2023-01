Ajax stelt John Heitinga aan als interim-trainer na ontslag Alfred Schreuder

Heitinga heeft meer dan zeven jaar in de hoofdmacht van Ajax gevoetbald. De laatste jaren was hij bij de club actief als jeugdtrainer. Beeld Pro Shots/Toon Dompeling

Heitinga was door de directie al klaargestoomd om zich als assistent bij de technische staf van de hoofdmacht te voegen. Na het zevende puntenverlies op rij - donderdagavond tegen FC Volendam - zegde Ajax het vertrouwen in Schreuder op. De clubleiding ziet in oud-speler Heitinga de aangewezen man om het worstelende elftal voorlopig uit de crisis te loodsen. Het is niet uitgesloten dat Ajax later dit seizoen alsnog een opvolger voor de lange termijn aanstelt.

Heitinga staat daarmee in ieder geval voor de komende weken - en mogelijk dus voor de rest van het seizoen - voor de loodzware opdracht om de club die hij als speler en als jeugdtrainer zeven jaar diende weer op koers te krijgen voor titelprolongatie. Ajax noteerde voor het ontslag van Schreuder de slechtste reeks in 58 jaar, door zeven duels op rij in de eredivisie niet te winnen. Daardoor zijn de Amsterdammers afgegleden naar de vijfde plek, met een achterstand van zeven punten op koploper en aartsrivaal Feyenoord.