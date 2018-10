Ajax start met Mazraoui, Tagliafico en Dolberg

Portugese media

De Portugese sportkranten A Jogo en A Bola beschrijven Ajax als een sterke en aanvallende ploeg. In beide kranten wordt het duel Ajax-Benfica uitgebreid besproken. Trainer van Benfica, Rui Vitoria, laat niet te veel doorschemeren over zijn wedstrijdtactiek.



Vitoria zegt in A Bola dat hij nog niet vooruit wil rekenen in groep E waar ook Bayern München en AEK Athene in zitten. Benfica heeft een punt minder dan Ajax. "Het is niet de moeite waard. Aan het einde van de poulefase kunnen we de wiskunde doen."



Benfica gaat waarschijnlijk op verschillende manieren Ajax bestrijden. "De hele wedstrijd moeten we gefocust zijn. Er zijn periodes dat we de opbouw van Ajax verstoren, in andere fases zakken we meer in."