Liveblog

Ajax start met Brobbey in de basis, F-Side houdt uitzwaaiactie voor coach Schreuder

Om 21.00 uur trapt Ajax in de Arena af tegen FC Volendam. Al zes wedstrijden op rij weet de regerend landskampioen niet te winnen - de laatste keer dat Ajax als winnaar van het veld liep was op 22 oktober. Voorafgaand aan de wedstrijd staan de bezoekers uit Volendam op de zeventiende plaats in de Eredivisie.