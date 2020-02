Ajax-spelers langs de meetlat: wie is klaar voor Getafe-uit?

De wedstrijd tegen RKC gisteren was tamelijk gezapig. Beeld BSR Agency

Ajax gaat in de eredivisie redelijk onbedreigd aan de leiding. De wedstrijd tegen RKC (3-0) was gisteren een routineklusje. Maar is de selectie klaar voor het tweeluik in de Europa League? We leggen de spelers langs de Getafe-meter.

Andre Onana

De keeper is geschorst voor de eerste wedstrijd tegen Getafe. Hij wordt vervangen door Bruno Varela. “Die staat in Spanje op doel,” zei trainer Erik ten Hag gisteren.

Sergiño Dest en Nicolás Tagliafico

Over zijn twee backs hoeft Ten Hag zich geen zorgen te maken. Ze hoorden in het gezapige potje tegen RKC tot de betere spelers. Rechtsback Dest heeft een geweldige drive, maar soms de neiging om zichzelf over de kop te lopen. Dat opportunisme in zijn spel lijkt hij steeds meer de baas. Tagliafico heeft er sinds kort een fan bij: ploeggenoot Ryan Babel. “Niemand wil Nico als tegenstander hebben. Hij verscheurt je.”

Perr Schuurs

Juist nu Joël Veltman na een knieoperatie twee maanden aan de kant staat, en Schuurs zijn kans zou kunnen pakken, kampt de Limburger zelf met een lichte blessure. Ten Hag: “Hij heeft vandaag getraind met Jong Ajax. We hopen dat hij morgen met de groep kan meetrainen.” Als Schuurs donderdag niet kan spelen, is Edson Álvarez zijn vervanger. De Mexicaan heeft centraal in de defensie tegen Vitesse en RKC niet echt kunnen overtuigen.

Daley Blind

Het positiespel van Ajax was tegen RKC na rust – toen Blind was ingevallen – ontegenzeggelijk beter dan ervóór. Zijn meespelen in de Europese duels is van groot belang. Hij organiseert en stuurt de troepen aan. Blind zelf wil beginnen tegen Getafe. “Ik denk dat er meer in de tank zit dan 45 minuten.” Ten Hag twijfelt: “Hakim Ziyech en Daley zijn er toch een tijdje uit geweest. Ik moet er goed over nadenken. Wat ik wel weet is dat we donderdag veertien spelers nodig hebben om een resultaat te halen.” Kortom: Blind en Ziyech zullen geen hele wedstrijd spelen.

Donny van de Beek

De middenvelder is in vorm, al nam hij tegen RKC na rust wel wat gas terug. Hij is een volwassen voetballer geworden. Hij smijt niet (meer) onnodig met zijn krachten. Het is de vraag of Ten Hag donderdag voor het eerst in maanden het middenveld kan opstellen dat hem tot nog toe het beste beviel: Van de Beek-Lisandro Martínez-Hakim Ziyech. Vooral de middelste linie wordt zwaar getest tegen Getafe: een elftal dat tegenstanders opjaagt, grossiert in overtredingen en grote en kleine fouten genadeloos afstraft.

Lisandro Martínez

De jonge Argentijn is de eerste vervanger van Daley Blind als linker centrale verdediger, maar als controlerende middenvelder is hij meer op zijn plek. Vooral tegen het fysieke Getafe kan het soms broze Ajax de spijkerharde Martínez daar goed gebruiken.

Hakim Ziyech

Tegen RKC deed hij bijna alles fout. Het gaf niet. Waar het om ging was dat hij na zijn blessure weer een inspanning leverde van 45 minuten. Ziyech bewaart het beste meestal voor de belangrijke momenten. Het is te hopen voor Ajax dat hij het tegen Getafe een uur volhoudt. Maar niks forceren: de return is belangrijker.

Ryan Babel

Het is goed dat Ajax hem in de winterstop heeft gehuurd. Hij is een volwaardige voetballer op het niveau van de Europa League. Heeft snelheid, fysieke kracht, dreiging, denkt aan het teambelang en is voorin op alle posities inzetbaar. Vind zulke aanvallers maar eens.

Lassina Traoré

Hij is niet te beroerd om keihard te werken voor zijn doelpuntje; tegen RKC een intikker op aangeven van Van de Beek. De spits uit Burkina Faso (19) staat aan de vooravond van zijn eerste Europese wedstrijd voor Ajax. Of kiest Ten Hag voor Tadic in de punt van de aanval, met Ziyech in een vrije rol op rechts?

Dusan Tadic

Hij benutte gisteren een penalty en hij gaf de steekbal op Donny van de Beek waaruit het tweede doelpunt van Ajax ontstond (afgerond door Traoré). Met de statistieken van Tadic is niets mis, al is de Serviër de laatste maanden ver verwijderd van het niveau dat hij eind vorig seizoen haalde. Maar als hij in Europese duels ook één of twee beslissende acties in huis heeft, zal Ten Hag daar vrede mee hebben.