Ajax speelt zonder Mazraoui en Brobbey tegen AZ

Noussair Mazraoui. Beeld AFP

Ook Brian Brobbey is er niet bij. De jonge spits viel eind januari uit in de topper tegen PSV. De kans dat Brobbey op 15 maart de return haalt tegen Benfica noemde trainer Erik ten Hag woensdagmiddag ‘realistisch’.

Ajax wil zich in Alkmaar revancheren voor de laatste twee duels waarin niet werd gewonnen: tegen Benfica in de Champions League werd het 2-2, zondag tegen Go Ahead Eagles verloren de Amsterdammers met 2-1.

Het is geen reden voor Ten Hag om wijzigingen in zijn elftal door te voeren. “We speelden tegen Benfica een goede eerste helft. De tweede helft was minder en tegen Go Ahead was het slecht. Maar dat is geen reden voor paniek. Spelers weten dat het beter moet. Dat is in de nabespreking allemaal benoemd. We weten ook dat we in onze vaste formatie goed spelen en heel weinig goals weggeven.”

Van die vaste formatie keert centrale verdediger Jurriën Timber terug. Hij werd node gemist in Deventer, waar zijn vervanger Perr Schuurs een beroerde avond beleefde. Dat gold ook voor Andre Onana, de keeper die zijn rentree maakte in de eredivisie na zijn dopingschorsing en (buiten zijn schuld) twee goals moest incasseren. Ten Hag: “Andre heeft heel wat voor zijn kiezen gekregen. Maar hij traint fantastisch, hij is een natuurtalent en een geweldige atleet. Hij zal snel weer op het niveau zijn van vóór zijn schorsing.”

Linksback

Daley Blind blijft de eerste keus voor Ten Hag als linksback. “Daley is zó belangrijk voor de ploeg. Voor de organisatie achterin, vanwege zijn coaching, en aan de bal is hij een van de beste passers in de eredivisie. Daarmee geeft hij Ajax heel veel extra’s.”

Ajax volgt ondertussen nauwlettend de verrichtingen van linksback Owen Wijndal van AZ. Hij zou de vervanger moeten worden van Nicolás Tagliafico zodra de Argentijn zijn gewenste transfer maakt. “Hij staat al een tijd bij ons op een lijstje,” zei Ten Hag. “Owen Wijndal kan het niveau van een topclub aan. Hij zit ook bij de selectie van het Nederlands elftal.”

Ten Hag houdt zich nadrukkelijk bezig met de selectie voor volgend seizoen. De trainer wilde niet zeggen of hij zijn contract tot juli 2023 uitdient. “Ik ben daar helemaal niet mee bezig. Het is maart. We spelen vanaf nu alleen maar finales. Dat vergt al mijn aandacht.”

Ten Hag neemt op dit moment evenwel een deel van de taken van directeur voetbalzaken Marc Overmars over. “Mijn staf en ik trekken samen op. We hebben duidelijke ideeën over hoe de selectie er in de nabije toekomst uit moet zien. We overleggen met technisch manager Gerry Hamstra, met de de scouting en ook directeur Edwin van der Sar bemoeit zich daar nu meer mee.”

