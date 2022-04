Ajax speelt weer met vuur, maar wint wel van Sparta

Beeld ANP

Ajax ontsnapte zaterdagavond op identieke wijze aan puntenverlies als vorige week in Groningen. Het scoreverloop, de uitslag, de doelpuntenmakers en de wijze waarop de goals tot stand kwamen – er was nauwelijks verschil.

Onana

Net als in stadion Euroborg leverde Ajax zaterdag in eigen huis een beschamende eerste helft af. Dieptepunt was de gemakzuchtige wijze waarop Andre Onana in de 33ste minuut een achterbal nam. Achteloos trapte hij de bal in de richting van Edson Álvarez en Ryan Gravenberch, maar het was Mario Engels die hem ontving. Sparta speelde de overtalsituatie onberispelijk uit: Joeri de Kamps haalde de trekker over: 0-1.

Het is niet voor het eerst dat Onana zo grof in de fout gaat. De keeper lijkt er met zijn hoofd niet bij. Hij haalt capriolen uit die zijn spel in zijn eerste periode bij Jong Ajax kenmerkten en waardoor er ook intern werd getwijfeld of de Kameroener wel geschikt was voor Ajax 1. Na zijn dopingschorsing vervalt Onana met regelmaat in fouten die hij zeven jaar geleden maakte.

Onana was overigens niet de enige die verzaakte. Het spel was stroperig, zoals wel vaker de laatste weken. Álvarez was als centrale middenvelder veel aan de bal, maar hij staat niet in het elftal voor zijn creatieve ingevingen. Met Davy Klaassen en spits Sébastien Haller was het aanvalsspel over de as van het veld te statisch en voorspelbaar. Dusan Tadic werd op links nauwelijks gevonden en op de rechterflank was Steven Berghuis de grootste dissonant.

Antony wordt gemist

Ajax miste de geblesseerde dribbelaar Antony. Ook Lisandro Martínez en Noussair Mazraoui ontbraken. Die laatste twee zijn er volgende week in de bekerfinale mogelijk wel bij.

In de eerste helft moest trainer Erik ten Hag nog een tegenvaller slikken toen Nicolás Tagliafico geblesseerd naar de kant ging. Kenneth Taylor kwam binnen de lijnen. De jonge middenvelder drukte ontegenzeggelijk zijn stempel op het spel. Hij is een van de talenten die volgend seizoen wel eens kunnen uitgroeien tot vaste waarde. Hij speelt al weken sterk, ook in Jong Ajax en Jong Oranje.

Taylor stond kort na rust met een snelle ingooi aan de basis van de gelijkmaker. Het leek een kopie van het doelpunt vorige week tegen FC Groningen. Tadic gebruikte zijn lichaam goed om vrij te komen, trok de bal terug en ook de doelpuntenmaker was dezelfde: Davy Klaassen. Al had keeper Maduka Okoye meer kunnen doen om de niet al te harde inzet te keren.

Penalty

Ajax draaide Sparta de duimschroeven aan en kwam in de 61ste minuut op voorsprong en ook bij die goal gingen de gedachten terig naar een week geleden. Een handsbal in het strafschopgebied (Adil Auassar) leidde tot een penalty en het kanon van Tadic haperde ook ditmaal niet. Het was zijn 91ste doelpunt in zijn 188ste officiële wedstrijd voor Ajax.

Het mooiste doelpunt van de avond werd even later afgekeurd. De afronding van Haller mocht er zijn – hij vond uit de draai de bovenhoek – maar vooral de pass van Daley Blind was er één om door een ringetje te halen. De var was echter meedogenloos: Haller stond met zijn maatje 48 een teenlengte buitenspel.

Blind speelde overigens een dijk van een wedstrijd, eerst centraal in de defensie, later als linksback. Tijdens de klassieker lag Blind bij een deel van het publiek nog onder vuur, maar zaterdagavond sloot de hele Johan Cruijff Arena hem weer in de armen.

