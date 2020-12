Ajax speelt in de volgende ronde KNVB beker tegen AZ

Dusan Tadic viert de 5-4 overwinning op FC Utrecht. Beeld ANP

De uitwedstrijd wordt op 19, 20 of 21 januari gespeeld in Alkmaar. De exacte datum wordt later bekend.

Afgelopen woensdag plaatste Ajax zich voor de kwartfinales na een zege op FC Utrecht (5-4).

Ajaz en AZ speelden vorig seizoen voor het laatst tegen elkaar. Toen het seizoen werd gestaakt vanwege het coronavirus hadden de clubs evenveel punten. Ajax stroomde uiteindelijk door naar de Champions League vanwege een beter doelsaldo.