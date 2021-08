Ajax speelt gelijk tegen RB Leipzig bij basisdebuut Berghuis

Beeld ANP

De oefenwedstrijd werd gespeeld in Groedig, een dorp onder de rook van Salzburg, op een sportcomplex gelegen tussen de maisvelden. Het duel begon met een minuut stilte voor Noah Gesser, de 16-jarige jeugdspeler van Ajax die vrijdag overleed aan de gevolgen van een auto-ongeluk. De ploeg speelde met rouwbanden.

Ajax trad tegen RB Leizpig – waar oud-Ajacied Brian Brobbey ontbrak vanwege een blessure – in de verwachte opstelling: met Daley Bind als middenvelder en met Steven Berghuis op de rechterflank. Blind zal er vaker gaan spelen, met Ryan Gravenberch en Davy Klaassen in zijn nabijheid. Achterin heeft Lisandro Martínez het vorig seizoen op zijn plek immers uitstekend gedaan.

Trainer Erik ten Hag wil Blind niet in een hokje stoppen, vertelde hij deze week in Bramberg am Wildkogel. “Hij is een heel ervaren speler die op zoveel plekken van waarde kan zijn: in het hart van de defensie, als back of op het middenveld.”

Dat wil niet zeggen dat Edson Álvarez, die met Mexico deelneemt aan de Gold Cup, zijn plek is kwijtgeraakt. Ten Hag benadrukte maar weer eens dat geen enkele Europese club op het hoogste niveau nog met een vaste elf werkt. Álvarez, Perr Schuurs, Devyne Rensch, Antony en Mohammed Kudus (hoewel nu geblesseerd) zitten heel dicht tegen een basisplaats aan. Ten Hag: “Een man of vijftien, zestien moet de kern vormen.”

Buitenkansje

De jonge Rensch moet dus even op zijn beurt wachten, maar dat duurde ook in Groedig niet lang. Kort na rust viel rechtsback Noussair Mazraoui, al zo vaak getroffen door blessures, uit. Mazraoui had tegen Leipzig wel in de vierde minuut een fraaie assist geleverde aan Dusan Tadic, die het buitenkansje benutte met een schot in de verre hoek.

Blind beleefde op het middenveld een zware middag – en hij niet alleen. Het duel was stevig en kende een hoge intensiteit. Ten Hag haalde vrijdag al aan dat veel van zijn spelers die deze zomer aan een toernooi hebben deelgenomen, conditioneel tekortkomen.

Berghuis is een van die spelers. Ex-PSV’er Angelino was zaterdagmiddag zijn tegenstander. Berghuis had het lastig met de aanvallend ingestelde back, maar hij demonstreerde wel enkele keren zijn fraaie traptechniek, en zijn voetbalgogme. Hij was in de 47ste minuut nog dicht bij een treffer, na een kortgenomen vrije trap van Tadic.

Na een uurtje ging de aanvaller naar de kant. Langzaam wordt het aantal speelminuten in deze fase opgebouwd. Woensdag, tegen Leeds United, kan hij zijn debuut maken als Ajacied in de Johan Cruijff Arena. “Ik heb er zin in. Er zijn 25.000 toeschouwers, dat is leuk. Ik ken de sentimenten die er spelen jegens mij als voormalig Feyenoordspeler, en daar heb ik ook begrip voor, maar ik concentreer me op het voetbal.”

Even wennen

Berghuis keek in Groedig wel terug op een prima trainingskamp. “Het is altijd even wennen in een nieuwe omgeving, maar dat gaat vrij snel. Het is vooral ook wennen aan de speelwijze. Die is anders dan bij Feyenoord, met meer pressing. En ik moet de samenwerking verbeteren met Mazraoui en spits Haller. Fysiek moet ik uiteraard ook nog groeien. Mijn laatste volledige wedstrijd was in mei. Op het EK heb ik weinig gespeeld.”

In de 54ste minuut was Leipzig langszij gekomen. Christopher Nkunku was de doelpuntenmaker. Na een aantal wissels aan de kant van Ajax grepen de Duitsers het initiatief, in het zadel geholpen door slordig spel van de ploeg van Ten Hag. Alleen Tadic en doelman Maarten Stekelenburg maakten bij Ajax de negentig minuten vol.

Ten Hag: “Het veld was klein, we kennen de speelwijze van Leipzig met veel pressing. Dat is een uitstekend elftal. We hadden er moeite mee. Logisch in deze fase, zoals ik al eerder zei: we zijn conditioneel niet goed. We hebben deze wedstrijden nodig om te groeien.”

Opstelling Ajax: Stekelenburg, Mazraoui (49. Baas), Timber (76. Magallán), Martínez (46. Schuurs), Tagliafico (46. Rensch), Gravenberch (62. Taylor), Blind (62. Ekkelenkamp), Klaassen (Jensen), Berghuis (62. Martha), Haller (46. Neres), Tadic.