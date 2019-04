Ajax speelde het angstige Juventus alle kanten op

Het sprookje duurt voort. Ajax kan zich opmaken voor de halve finale van de Champions League, met Manchester City of Tottenham Hotspur als tegenstander. Die plek bij de laatste vier is volkomen verdiend.



Na een moeilijke eerste helft speelde Ajax het angstige Juventus in eigen huis alle kanten op. Voor het eerst in 22 jaar bereikt Ajax de laatste vier van de Champions League.



Wat is het geheim van dit elftal?

Talent, specifieke individuele kwaliteiten in elke linie, aanvalslust, plezier en een enorme mentale weerbaarheid. Daley Blind had voor de wedstrijd gezegd: als Ajax de halve finales van de Champions League wilde halen, moest de ploeg ook een beetje geluk hebben met het wedstrijdverloop.



Had Ajax dat?

In tegendeel. Ajax raakte al snel een speler kwijt: Noussair Mazraoui klapte in de zesde minuut door zijn enkel. Daley Sinkgraven, die dit seizoen pas acht competitiewedstrijden speelde voor Ajax en na zijn blessure lang uit beeld was, verving hem als linksback. Hij deed dat overigens uitstekend. Maar Juventus had nog meer meewind. Cristiano Ronaldo kopte zijn ploeg halverwege de eerste helft uit een corner op 1-0.



Ronaldo, kopbal? Daar was Ajax toch wel voor gewaarschuwd?

Ja, maar Joël Veltman en Matthijs de Ligt liepen elkaar in de weg. De Portugees profiteerde volop van het feit dat Veltman struikelde. Arbiter Turpin keek nog wel even de videobeelden terug, maar daarop zag hij dat Veltman werd geduwd door De Ligt.



Maar hoe kreeg Ajax de regie terug in handen?

Het elftal creëert altijd kansen en scoort overal. Met die overtuiging gingen de Amsterdammers in het Allianz Stadium de strijd aan met Juventus. De ploeg richtte zich op na de dubbele tegenslag. Ajax heeft dit seizoen al zoveel van zulke stormen en stormpjes overleefd. Uit een mislukt schot van Ziyech kreeg Donny van de Beek een open kans. Hij schoof de bal beheerst in.



Gaf Ajax na rust een masterclass zoals in de vorige ronde tegen Real Madrid?

Ja, de Amsterdammers waren oppermachtig aan de bal. Het Allianz Stadium voelde de bui hangen en floot de eigen ploeg geregeld uit. Het duurde (veel te) lang voordat Ajax een van de fraaie aanvallen bekroonde met een doelpunt. Die treffer viel uiteindelijk uit een corner van Lasse Schöne. Matthijs de Ligt won het kopduel van Alex Sandro en Daniele Rugani: 1-2.



