‘Ajax speelde alleen beter dan vorige week omdat Napoli dat toeliet’

Trainer Alfred Schreuder vond dat Ajax eigenlijk best goed speelde in Napels. Presentator Menno Pot en ‘Showtime’-duo Bart Veenstra en Thijs Zwagerman vinden van niet. “Dat Ajax in bepaalde fasen beter aan de bal was dan in de eerste wedstrijd, was vooral omdat Napoli dat toeliet,” zegt Veenstra. “Ik heb ook bij de tussenstand van 2-1 of 3-2 eigenlijk geen moment het gevoel gehad dat Ajax werkelijk kans maakte.”

Waarom toch weer Kudus in de spits? Waarom geen creatieve, dynamische voetballers op het middenveld? Waarom zo laat gewisseld? Vragen, vragen, vragen.

Ontsnappingsroute

Er ligt nog een ontsnappingsroute open. Als Ajax met 2-0 van Liverpool wint en Liverpool op de laatste speeldag ook van Napoli verliest, zou Ajax de Engelsen nog onder zich kunnen houden op grond van onderling resultaat. Thijs Zwagerman, die zijn licht ook nog even laat schijnen op Ajax’ (slechte) wedstrijd in de Uefa Youth League, ziet het niet gebeuren: “Hoe gaat Ajax met 2-0 van Liverpool winnen?”

En toch gaat Ajax door. En Branie ook: maandag is er weer een aflevering.

