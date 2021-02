Ajax-Sparta: een hechte band tussen twee traditionele clubs

Donny van de Beek in actie tegen Sparta, vorig jaar januari. Beeld ANP Sport

Hoe eindigde Ajax-Sparta vorig seizoen?

In een 2-1 overwinning voor Ajax. Het was de eerste wedstrijd in 2020. Donny van de Beek en Ryan Gravenberch scoorden. Namens Sparta maakte PSV-huurling Joël Piroe kort voor tijd 2-1.

Ajax en Sparta hebben toch een samenwerkingsovereenkomst?

In het voorjaar van 2019 tekenden beide clubs een driejarig contract. Ajax betaalt een vergoeding aan Sparta en daarvoor mag Ajax jaarlijks drie spelers jonger dan 15 jaar overnemen. Ajax doet zelf de scouting. Voor de talenten die later in Amsterdam doorbreken en worden verkocht aan een andere club, krijgt Sparta ook nog de vastgestelde opleidingsvergoeding. Dolf Roks, hoofd opleidingen van Sparta: “Het extra geld kunnen we goed gebruiken. Onze beste jeugdspelers raken we toch wel kwijt en meestal levert dat geen dubbeltje op.” Daarbij profiteert Sparta van de uitgebreide jeugdscouting van Ajax. Bij een deel van de supporters ligt de samenwerking wel gevoelig, zo bleek uit stil protest op een spandoek in het stadion: ‘Geen talent naar de UFO-tent’.

Heeft het Ajax al wat opgeleverd?

Ar’jany Martha (17) en Olivier Aertssen (16) maakten de overstap naar Ajax. Aertssen speelt door de coronamaatregelen al sinds oktober geen officiële wedstrijden meer. Een vreemde gewaarwording, vertelde hij op de website van de club: “We trainen ’s ochtends met de groep. In de middag ga ik dan naar school. Daarna doe ik thuis nog wat trainingen voor mezelf. En dan is de dag alweer om.” Met Ajax onder 19 jaar zou Aertssen op 2 maart nog wel in actie komen in de Youth League tegen FC Krasnodar, maar de Uefa heeft ook dat toernooi afgeblazen.

Wat maakt de band tussen Ajax en Sparta hecht?

Het zijn traditionele clubs. Louis van Gaal schuift als oud-speler van Sparta vrijwel altijd aan bij het rood-witte mannen & vrouwendiner (sinds 1938). En hij is een graag geziene gast bij de bijeenkomsten van Ajax’ Bordjesclub, voor leden die 25 jaar of langer aan de club verbonden zijn (sinds 1946). Sparta is de oudste profclub van het land, opgericht in 1888. Daarna volgen Vitesse (1892), Willem II (1896) en Ajax (1900). Ook Ray Clarke, Danny Blind, Winston Bogarde en Anwar El Ghazi zijn oud-Spartanen die later voor Ajax hebben gespeeld.

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

De 9-0 in De Meer uit 1985. Louis van Gaal en Danny Blind stonden die middag in de basis bij Sparta. Marco van Basten scoorde zes keer. Hij is met Johan Cruijff (toen trainer) de enige Ajacied die zes goals heeft gemaakt in één wedstrijd. Bij zijn laatste treffer, een strafschop, trok Spartakeeper Bas van Noortwijk zijn handschoenen uit, gaf ze aan Van Basten en zei balorig : “Ga jij daar maar staan.” Het publiek kon de act wel waarderen. De spits van Ajax, dat seizoen topscorer van de eredivisie met 37 doelpunten, liet zich niet van de wijs brengen en maakte ook de 9-0.