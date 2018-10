Ajax soeverein na vroege rode kaart Feyenoord (3-0)

Geen uitzinnige taferelen

Door de overwinning op Feyenoord bleef Ajax op vijf punten van PSV. Feyenoord staat al tien punten achter op de koploper uit Eindhoven. De eenvoudige zege zette de Johan Cruijff ArenA lang niet zo in vuur en vlam als dinsdag tegen Benfica in de Champions League.



Winnen tegen tien man van Feyenoord leidt in Amsterdam niet meer tot uitzinnige taferelen. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de recente ontmoetingen tussen beide clubs. Van de laatste 31 won Feyenoord er slechts twee.



Harde duels

Feyenoord had zich kennelijk voorgenomen om het positiespel van Ajax met harde duels te ontregelen. Die goede bedoelingen ontaardden tijdens de openingsfase in een ordinaire schoppartij. Jens Toornstra kreeg al na twee minuten een gele kaart voor een overtreding op Frenkie de Jong.



St. Juste leek in de vijfde minuut nog te ontsnappen na een grove charge op Nicolás Tagliafico. Scheidsrechter Björn Kuipers koos aanvankelijk voor een gele prent, maar haalde de rode kaart uit zijn zak toen de videoarbiter bij hem had aangedrongen het spelmoment nog eens rustig te bekijken.



St. Juste was nog maar net van het veld of ook Steven Berghuis ging op de bon bij Kuipers. Als de arbiter consequent was geweest, dan had hij even later ook Robin van Persie en Jan-Arie van der Heijden nog een kaart gegeven.



Blunder

Tussen alle overtredingen werd ook nog gevoetbald, al gebeurde dat in een laag tempo. Ajax viel aan met een man meer, maar had een blunder van Justin Bijlow nodig voor de openingstreffer. De doelman liet een schot van De Jong door zijn benen glippen en werkte de bal vervolgens knullig over de doellijn.



Ajax speelde met veel minder passie dan tegen Benfica, maar kwam vlak voor rust wel op 2-0. Hakim Ziyech bekroonde zijn honderdste wedstrijd voor zijn club met een fraaie treffer. Met invaller David Neres voor Lasse Schöne hoopte het thuispubliek na rust op veel doelpunten. Een nonchalant Ajax kwam niet verder meer dan een treffer van Dusan Tadic.