Ajax snijdt zichzelf in de vingers door collectief falen

Daley Blind maakte dinsdagavond in Stade de Sclessin zijn debuut als basisspeler. Hij had vooral in organisatorische zin zijn handen vol. Maar daar is hij ook (mede) voor gehaald.



Hoezo zijn handen vol?

Zo'n makkelijk avondje had Ajax niet. De ploeg maakte op fraaie wijze de 1-0, een kopbal van Klaas-Jan Huntelaar na een puike voorzet van Dusan Tadic, maar tot die treffer waren de Amsterdammers vooral bezig om de eigen organisatie op orde te krijgen. Aan de bal was de ploeg comfortabel, zonder bal allerminst.



Hoe kwam dat?

Michel Preud'homme liet zijn backs veelvuldig ten aanval trekken. Tadic (op rechts) en David Neres zijn niet gemaakt om achter hun tegenstander aan te rennen. Dat betekent dat andere spelers die back(s) moeten opvangen. Dat vereist snel denk- en veel regelwerk. Daar is Blind - tactisch sterk, zeer ervaren - voor gehaald. En om die reden heeft trainer Erik ten Hag hem ook tegen Standard Luik een basisplaats gegeven.



Ging dat ten koste van Frenkie de Jong?

Nee, ten koste van Carel Eiting. De Jong speelde op het middenveld, met Lasse Schöne en Hakim Ziyech. Rasvoetballers. Dat was een uur lang genieten geblazen. En Blind speelde persoonlijk ook een prima wedstrijd, met Matthijs de Ligt aan zijn zijde.



Maar?

Er wordt van hem dus meer gevraagd, maar ook van Schöne, Tadic en Huntelaar. Ajax verkwanselde de 2-0 voorsprong na rust. In de tweede helft van de tweede helft eigenlijk. De ploeg ging aan gemakzucht ten onder, aan verkeerde keuzes, halfslachtig optreden. Dat mogen de geroutineerde spelers zich het meest aantrekken.



De 2-1 van Mehdi Carcela, de beste speler aan de kant van Standard, kwam niet uit de lucht vallen. Voor rust was hij op dezelfde wijze (vanaf links naar binnen snijden en met links uithalen) al twee keer dicht bij een treffer. Ajax had er niets van geleerd.



En de 2-2?

Dat was een penalty, in de extra tijd. Invaller Moussa Djenepo glipte langs rechtsback Noussair Mazraoui, die te vaak in zijn eentje tegenover twee spelers stond. Hij gaf geen krimp, tot die laatste actie. Maar de gelijkmaker was hem niet persoonlijk aan te rekenen. Nogmaals, dat Ajax zo onnodig in de problemen kwam, was een collectief falen.



