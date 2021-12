Ajax sluit vreemd, maar mooi jaar af met simpele zege op Fortuna

Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Was het sportief een goed jaar? Zonder meer. Ajax werd kampioen, won de KNVB-beker en plaatste zich onlangs met een perfecte score (zes gewonnen groepsduels) voor de achtste finales van de Champions League. Maar het was niet allemaal hosanna de voorbije twaalf maanden. In maart werd Ajax uitgeschakeld door AS Roma in de kwartfinales van de Europa League, toen de ploeg het moest stellen zonder keeper Andre Onana en spits Sébastien Haller. Die eerste was geschorst voor doping, terwijl Haller niet speelgerechtigd was omdat de had verzuimd hem in te schrijven voor het toernooi.

Ajax moest in de Johan Cruijff Arena met 2-1 het hoofd buigen voor de Italianen. Het was een van de vier thuiswedstrijden die de Amsterdammers in 2021 verloren. Dit seizoen waren PSV (0-4, Johan Cruijff Schaal), FC Utrecht (0-1) en AZ (1-2) te sterk. Ook wat dat betreft is het een vreemd jaar: Ajax scoort er soms stevig op los, maar het speelde ook al twee keer doelpuntloos gelijk, tegen Heracles en Go Ahead Eagles. Met het fraaie doelsaldo van 56-4 staat de ploeg na 18 duels op 12 verliespunten. Bij winst op Go Ahead donderdagavond is PSV winterkampioen.

Veteranen

Het was ook het jaar van Dusan Tadic en Daley Blind, de veteranen van Ajax. Met Blind meestal als linksback omdat zijn positie in het hart van de verdediging is vergeven aan Lisandro Martínez. Blind en Tadic, aanvoerder en vice-aanvoerder, drukken nog altijd hun stempel op het spel. De sluwe vos Tadic grossiert in goals en assists en Blind neemt van achteruit vaak de regie in de opbouw.

De twee namen tegen Fortuna opnieuw het voortouw, al was het verweer van de Limburgers pover. In de 14de minuut was het raak. Antony trok voor vanaf de rechterflank, Tadic legde de bal ver voorbij de tweede paal (en volgens de arbitrage nog nét voor de achterlijn) terug op Blind, die in twee instanties raak schoot.

De tweede goal kwam op naam van Antony, die persoonlijk ook een prachtig jaar kende. Hij vestigde zijn naam in de Champions League, waarin hij voor Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas soms ongrijpbaar was. De aanvaller debuteerde in oktober voor de nationale ploeg van Brazilië, en hij scoorde onmiddellijk tegen Venezuela.

Rensch uit diep dal

Devyne Rensch pikte tegen Fortuna ook zijn doelpuntje mee. De jonge verdediger die aan het begin van dit seizoen zijn basisplaats is kwijtgeraakt, is uit een diep dal opgeklommen. Hij was zichtbaar geëmotioneerd nadat hij op subtiele wijze de 3-0 had gemaakt.

Spits Haller bleef 89 minuten droog staan in het eenzijdige duel, maar hij scoorde toch nog twee keer. Hij benutte in de slotminuut een penalty en schoot even later hard raak, zijn twaalfde treffer. Hij kan kan in de eredivisie na 18 duels iets betere cijfers overleggen dan Feyenoorder Bryan Linssen, die woensdagavond tegen Heerenveen zijn elfde van het seizoen maakte. Na zes optredens in de Champions League is Haller met 10 treffers ook internationaal topscorer.

Haller is voor Ten Hag ook onbetwist de eerste keus in de spits. Veel concurrentie heeft de Frans-Ivoriaanse aanvaller overigens niet. De Braziliaan Danilo is te licht voor het grote werk.

Ajax zoekt daarom naar aanvallende versterking. De club hoopt en rekent op de (tijdelijke) terugkeer van Brian Brobbey, als na de winterstop de prijzen worden verdeeld. Ajax doet nog op drie fronten mee: om de landstitel, om de KNVB-beker en in de Champions League. Maar eerst krijgt de selectie vrijaf voor de feestdagen; 2022 begint op 3 januari met een trainingskamp in Portugal.