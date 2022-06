Ajax sluit sponsordeal met gokbedrijf Unibet

De Johan Cruijff Arena. Beeld Reuters

De nieuwe sponsordeal komt in een tijd waarin veel verontwaardiging bestaat over gokreclames. Sinds de nieuwe gokwet van oktober vorig jaar is het mogelijk om legaal te gokken bij verschillende online aanbieders in Nederland. Verslavingsklinieken vrezen dat daardoor een nieuwe generatie verslaafden ontstaat.

Ajax en Unibet geven aan dat ze zich willen inzetten voor maatschappelijke projecten, vooral op het vlak van mentale gezondheid, verantwoord spelen en preventie van matchfixing. “In ons partnership zal dit nadrukkelijke aandacht krijgen,” zegt commercieel Ajaxdirecteur Menno Geelen. “Unibet onderscheidt zich bovendien door een hoogkwalitatief spelaanbod waar fans veel plezier uit halen.” Over de bedragen die met de deal gemoeid zijn, worden geen mededelingen gedaan.

Verbod

Een ruime Kamermeerderheid vroeg december vorig jaar om een verbod op gokreclames, maar dat kon volgens minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) niet op korte termijn. Hij werkt op dit moment aan een wettelijk verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen. Het voorstel zou ‘in de zomer’ af moeten zijn.