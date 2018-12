Ajax sluit eerste seizoenshelft af in Galgenwaard

Op papier zou de ploeg van trainer Erik ten Hag moeten kunnen winnen van de nummer vier in de eredivisie. Toch heeft Ajax traditioneel moeite in de Galgenwaard. Eerder dit jaar speelde Ajax ook gelijk in het stadion in Utrecht.



Maar Ajax verkeert in goede vorm en plaatste zich twee weken geleden voor de kwartfinales van de Champions League, door voor de tweede keer dit seizoen tegen groepsfavoriet Bayern München gelijk te spelen.



Het weekend daarop vermorzelde het team van Ten Hag De Graafschap met een monsterscore van 8-0, en met een B-elftal lukte het Ajax om ook de bekerwedstrijd tegen Roda JC te winnen.



Om het gat met koploper PSV klein te houden voor de winterstop is winst wel van belang. PSV won zaterdagavond thuis van AZ, en staat nu op 48 punten, en heeft dus op een verlies na een perfect seizoen achter de rug. Ajax verloor een keer en speelde ook eenmaal gelijk, en staat op 43 punten.



