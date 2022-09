Ajax scoort opvallend vaak uit dode spelmomenten, met dank aan het ‘kwartiertje van Reiziger’

Andries Noppert is kansloos op het schot van Kenneth Taylor. Beeld Pim Ras Fotografie

Wie van voetbal houdt als de heerlijke mix van het ‘onverwachte’ en het ‘bedachte’ beleeft in Nederland vooralsnog een topseizoen. Een ingestudeerde aftrap van Sparta met een goal na 8 seconden ging de hele wereld over. Bij RKC voeren ze corners zodanig slim uit dat Vurnon Anita als de kleinste speler van het elftal koppend kan scoren. En bij Ajax is het bijna elke wedstrijd raak met varianten uit vrije trappen en corners.

Zaterdag scoorde Kenneth Taylor fraai de 2-0 tegen Heerenveen. Het was alweer de zevende treffer in de eerste acht duels van Ajax uit een dood spelmoment. “Je zag ons met z’n allen enthousiast naar de bank toe rennen. Naar Michael, die deze ingestudeerde vrijetrapvariant had bedacht,” zei middenvelder Davy Klaassen.

Michael is Michael Reiziger, in Amsterdam assistent-trainer en ‘chef dood spelmoment’. Samen met keeperstrainer Anton Scheutjens steekt Reizigers wekelijks veel tijd in het voorbereiden van een onderdeel dat steeds bepalender is in het topvoetbal.

Grofweg een derde van alle goals komt tegenwoordig uit standaardsituaties. “Zeker tegen teams die iets verdedigender spelen, is het belangrijk als wapen,” zegt Klaassen. Daags voor elke wedstrijd laat Ajaxtrainer Alfred Schreuder er standaard een kwartier op oefenen. Ook een variant (of varianten) van Reiziger voor specifiek díe tegenstander komt dan aan bod.

‘Ingooicoach’

Het maakt benieuwd of ‘het kwartiertje van Reiziger’ ook een extra wapen kan zijn op Anfield. Daar speelt Ajax dinsdag zijn tweede pouleduel in de Champions League. Tegen Liverpool, de club waar ze misschien wel het meest van iedereen proberen om dode spelmomenten te perfectioneren. Onder trainer Jürgen Klopp kreeg het fenomeen ‘ingooicoach’ wereldwijde bekendheid. En Klopp huurde het bedrijf Neuro11 in. Neurowetenschapper Niklas Häusler begeleidt de Liverpoolspelers sinds vorig seizoen in de mindset bij corners en vrije trappen.

Cynici zeggen natuurlijk: leuk en aardig, maar waar zijn al die uitvinders en schriftgeleerden nu Liverpool zo’n slechte seizoenstart beleeft? Je kunt het echter ook omdraaien: om te scoren uit een standaardsituatie hoef je niet in de wedstrijd te zitten of in grootse vorm te steken. Het is een kwaliteit die zich op elk moment in elke wedstrijd kan uitbetalen.

Vorig seizoen had Liverpool in Engeland een reeks van zeven wedstrijden waarin ze zes keer de score openden uit een ingestudeerd dood spelmoment. Het hielp erg mee om het gat dat was ontstaan tot Manchester City in de titelstrijd te dichten.

Zelf varianten inbrengen

Terug naar Ajax en de kwartiertjes van Reiziger. Wat vindt Schreuder van de stelling die ooit werd gedropt in vakblad De Voetbaltrainer: als een derde van alle goals nu valt uit standaardsituaties, zouden profclubs er dan ook niet een derde van alle tijd op moeten trainen? “Hmm, een derde denk ik niet,” zegt de Ajaxtrainer. “Maar als je het bij ons gaat optellen: voor elke wedstrijd een kwartier, dus drie kwartier in weken waarin je in een ritme speelt van zondag, woensdag, zaterdag. Dat is al best veel.”

De truc, zegt hij, is om het ‘iets van de spelers zelf te maken’. “Dan voelen zij zich verantwoordelijk en willen ze het extra goed doen.” Om die reden kunnen spelers ook zelf varianten inbrengen. Klaassen: “We scoren weleens uit een corner die iemand op tv heeft gezien in een wedstrijd. Of ik zelf weleens wat aandraag? Nou, eerlijk gezegd kijk ik niet vaak voetbal. Ik ben dus niet zo van het bedenken.”

Wel van het uitvoeren. Ook bij Oranje bijvoorbeeld. Denk aan de 0-1 van Klaassen uit een ingestudeerde corner in de afgelopen WK-kwalificatie tegen Letland. Het was een cruciale treffer op weg naar het WK in Qatar. Laatst bij Ajax scoorde Steven Berghuis uit een hoekschopvariant bij de tweede paal. Dat was op bezoek bij FC Utrecht. Ook dat doet Ajax standaard, zorgen dat er iemand anticipeert op de doorgekopte of doorschietende bal.

Tegen Liverpool scoren uit een andere ingestudeerde variant mag natuurlijk ook.