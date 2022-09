Ajax schrijft Mohamed Ihattaren niet in voor de Champions League

Mohamed Ihattaren. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Trainer Alfred Schreuder liet vorig week al weten dat hij niet verwachtte dat hij Ihattaren op de spelerslijst voor de Champions League zou zetten. “Dat denk ik niet, nee,” sprak hij toen bij Rondo.

Ihattaren kampt met privéproblemen en maakt al langer geen deel meer uit van de selectie van Schreuder, die in de voorbereiding nog vol lof was over de speler. “Het was fantastisch. Die week ging super, hij deed het heel goed. Het was heel mooi om te zien hoe hij groeide. Teleurgesteld? Ik denk dat we dat allemaal zijn, hijzelf ook.”

De nieuwkomers Jorgé Sanchez, Florian Grillitsch, Lucas Ocampos, Ahmetcan Kaplan, Francisco Conceição, Lorenzo Luca zijn wel ingeschreven. Dat geldt eveneens voor de beloftes Patrickson Delgado en Jeppe Jensen.