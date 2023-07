Ajax schreeuwt om vers bloed, maar het geduld van de fans wordt op de proef gesteld

Na een betreurenswaardig seizoen vol sportieve dieptepunten is de Ajaxsupporter toe aan een sprankje hoop op een betere toekomst. Maar het geduld van de fan wordt op de proef gesteld.

Natuurlijk is de eerste oefenwedstrijd van het seizoen – waarbij de halve selectie nog ontbreekt vanwege vakantie of internationale verplichtingen en de spelers die er wel zijn amper een week hebben getraind – geen serieuze graadmeter. Maar behalve het moeizame spel tegen de gretige eerstedivisionist FC Den Bosch en een teleurstellende uitslag (2-2) zal het de Ajaxvolgers een doorn in het oog zijn dat ook buiten het veld ogenschijnlijk weinig gebeurt.

In de dagen dat PSV flink in de buidel tastte voor een nieuwe spits, Ricardo Pepi, en een in Amsterdam bekende vleugelaanvaller, Noa Lang, bereikte de clubleiding in Amsterdam overeenstemming met Arsenal over de verkoop van Jurriën Timber. De jonge verdediger was zaterdag toeschouwer bij het oefenduel waarin de spelers van Jong Ajax (allemaal na rust in het veld gekomen) een frissere indruk maakten dan hun meer ervaren collega’s die de eerste helft speelden.

Ajax schreeuwt om vers bloed, om nieuw elan, om impulsen die ook de vastgeroeste spelers, of de spelers die nog moeten loskomen, een duw in de goede richting geeft. Een van de weinige nieuwkomers in de selectie, Branco van den Boomen, overgekomen van FC Toulouse, en een talentvolle vleugelspeler als Mika Godts lopen nu nog te veel in de plichtmatige pas van Davy Klaassen, Owen Wijndal, Steven Berghuis en Remko Pasveer, spelers die het rampzalige vorige seizoen ook niet zomaar van zich hebben kunnen afschudden door twee weken aan een zwembad te liggen en een boek te lezen.

Selectie in kaart

Voorlopig heeft de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat slechts ruimte gemaakt voor aankopen: Florian Grillitsch, Lorenzo Lucca, Youri Baas, Youri Regeer, Naci Ünüvar, Sontje Hansen, Kik Pierie hebben Ajax verlaten. Timber volgt snel. En ook met een uitgaande transfer van Edson Álvarez, Mohammed Kudus en wellicht Calvin Bassey wordt rekening gehouden.

Mislintat brengt intussen de compositie van de selectie in kaart en overlegt daarover met de nieuwe trainer Maurice Steijn: op welke posities zijn versterkingen nodig, welke eigen jeugdspelers komen daarvoor in aanmerking en wat is er financieel mogelijk? Van den Boomen kwam transfervrij, voor de jonge middenvelder Benjamin Tahirovic betaalde Ajax 8 miljoen euro aan AS Roma. Maar voor de overige aanvullingen is Mislintat grotendeels afhankelijk van de verkopen. Timber brengt 45 miljoen op, maar ook Álvarez (30 miljoen plus) en Kudus (20 miljoen plus) moeten fors bijdragen aan het budget waarmee de Duitse directeur de markt op kan.

Die markt is nog tot eind augustus open en de clubs staan niet bepaald met tassen vol bankbiljetten in de rij voor de Ajacieden. De supporters, maar ook zeker trainer Maurice Steijn, zullen geduld moeten betrachten. Dat is lastig, want voor je het weet ontstaat het idee dat Ajax in het nieuwe seizoen slechts meer van hetzelfde zal brengen.

Anderlecht en Augsburg

In zekere zin was dat ook de indruk die de eerste oefenwedstrijd wekte, met een blunder van doelman Pasveer die de 0-1 van Jaron Vicario inleidde en vrij machteloos aanvalsspel. Jong Ajax deed het iets beter. Er vielen na rust drie goals. Den Bosch maakte uit een corner eerst nog 0-2 (Yannick Keijser), maar Gabriel Misehouy (17) en David Kalokoh (18) zorgden voor de remise.

Op 12 juli heeft Steijn de meeste spelers weer terug. Op 18 juli oefent Ajax achter de gesloten deuren van sportpark De Toekomst tegen Sjachtar Donetsk. Vier dagen later staat er een wedstrijd in Brussel tegen Anderlecht op het programma. Daarna volgen een trainingskamp in het Duitse Herzogenaurach en een duel met Bundesligaclub Augsburg.

