Ajax schrapt oefenduel in Oostenrijk na meerdere coronagevallen

Dat schrijft Ajax op de website. Toen bleek dat er coronagevallen waren bij de Ajaxselectie, is in overleg met de Duitse club besloten om de wedstrijd geen doorgang te laten vinden. De aftrap stond om 15.00 uur.

Met het oefenduel tegen de winnaar van de Europa League zou Ajax het trainingskamp in Oostenrijk afsluiten. Eerder deze week wonnen de Amsterdammers het oefenduel tegen RB Salzburg met 3-2. Zaterdag vliegen de selectie en staf terug naar Amsterdam, zonder de positief geteste collega’s. Het is nog niet bekend wie er precies besmet zijn.

In januari ontstond ophef toen Ajax tijdens een trainingskamp in Portugal de quarantaineregels overtrad. Toen had Ajax ook met coronagevallen te maken, maar liet de club de positief geteste spelers toch in het vliegtuig naar Nederland stappen.

Dinsdag speelt Ajax een oefenwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk. Volgende week zaterdag is het voor het eerst menens: dan neemt Ajax het in eigen huis op tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

