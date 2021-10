Ajax schittert: waar eindigt dit avontuur?

Beeld ANP

Na de eclatante zege op Sporting Portugal (1-5), de overtuigende overwinning op Besiktas (2-0) kwam de sterkste opponent in poule C dinsdagavond naar de Johan Cruijff Arena. Na een wat schuchtere openingsfase overklaste en overrompelde Ajax de Duitse topclub: 4-0. De vraag is: waar eindigt dit Europese avontuur? Ten Hag kijkt nooit verder dan de eerstvolgende wedstrijd, maar supporters zullen dromen van een seizoen zoals 2018-2019, toen de finale op een haar na werd gemist.

Helletocht

De wedstrijd moet een helletocht zijn geweest voor Borussia. Na de 2-0 van Daley Blind keek trainer Marco Rose vluchtig op zijn horloge. Wat hij zag zal hem niet vrolijk hebben gestemd: er waren pas 25 minuten verstreken.

Blind speelde een hoofdrol in het enerverende treffen. Met Dusan Tadic zette hij op de linkerflank het spel volledig naar zijn hand. De Serviër had een groot aandeel in het openingsdoelpunt. Zijn vrije trap met links vanaf de rechterflank schampte via het hoofd van Marco Reus in de verre hoek achter doelman Gregor Kobel.

De routiniers Tadic en Blind demonstreerden hun enorme klasse. Het schot van Blind draaide fraai weg van Kobel en rolde via de binnenkant van de paal in het doel. Blind had zijn schietkans zelf gecreëerd. De sterke spits Sébastien Haller controleerde het listige kopballetje van Blind met zijn borst en legde de bal subtiel voor de verdediger neer.

Beeld REUTERS

Berghuis

Blind was een van de spelers die afgelopen zomer tijdens het EK in de boezem van het Nederlands elftal probeerde om Steven Berghuis te overtuigen om een overstap te maken van Feyenoord naar Ajax. Ook Davy Klaassen deed een duit in het zakje. “Ik probeerde hem naar Ajax te duwen, omdat hij onze groep sterker maakt. Het is niet zo dat Daley Blind en ik elke dag even met hem zijn gaan zitten, maar vanaf het moment dat het een beetje concreet begon te worden, maakten we er geintjes over. En hij vroeg ook dingen aan ons. Daarin probeerden we hem te helpen en informatie te geven, waarop hij zijn keuze kon baseren.”

Juist Klaassen is door de komst van Berghuis op dit moment het kind van de rekening. Klaassen zat tegen Dortmund op de bank, Berghuis speelde op 10. Een verrassende keuze. Voor bondscoach Louis van Gaal is Klaassen een dragende speler. Hij scoorde belangrijke goals tegen Noorwegen, Turkije en Letland.

Berghuis is een van de spelers die voor nieuwe energie en nieuw elan moesten zorgen, zoals eerder ook Haller en Antony waren aangetrokken. Die laatste twee voelden zich dinsdagavond als een vis in het water. Antony bekroonde een sterk optreden met de 3-0, een klassiek doelpunt: naar binnen komen met de bal aan de voet, dreigen en dan met links in de verre hoek raak schieten. Haller tekende voor de 4-0, een fraaie kopbal na een ragfijne voorzet van Blind.

Beeld AP

Erling Haaland

Het maakt dat Ajax momenteel over een ruime selectie beschikt die een hoger niveau kan halen dan de afgelopen twee seizoenen, en die vermoeidheid en fysiek malheur moet kunnen opvangen. Ten Hag had tegen Borussia een reservebank om u tegen te zeggen: met Klaassen, Tagliafico, Neres, Kudus, Rensch, Daramy en Schuurs. Klaassen viel in de 68ste minuut in voor Berghuis en met zijn niet aflatende inzet gaf hij de ploeg het extra zetje dat nodig was om niet te verslappen.

En had Ajax niets te duchten van de vooraf geprezen spits Erling Haaland? Weinig. Lisandro Martínez, Jurriën Timber en Edson Álvarez hadden hun zaakjes uitstekend voor elkaar. Op drie momenten na, kort voor rust en twee keer na de pauze. De Noor ontsnapte even aan de aandacht, maar zag keeper Remko Pasveer drie keer knap redding brengen. Pasveer is eveneens nieuw bij de club, ook aan hem werd getwijfeld. Maar spelend zoals dinsdagavond zal de zinloze roep om Andre Onana snel verstommen.

