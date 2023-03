‘Ajax saai? Wen er maar aan’

Paroolverslaggever Dick Sintenie was zeer te spreken over het optreden van Calvin Bassey in de Ajaxverdediging. “Heel knap hoe hij zijn duels van de grote spits van NEC won, maar ook steeds hele makkelijk doordekte op de gevaarlijke NEC-spelers om die spits heen. Basseys zelfvertrouwen neemt toe en dan zie je dat ook zijn veelbekritiseerde passing beter wordt.”

Dat Ajax na rust een stuk minder gevaar stichtte dan ervoor? “Dat was deels ook bewuste keuze,” zegt Sintenie. “Mensen die dat niet om aan te gluren vinden, moeten daar maar even aan wennen: dat gaat dit seizoen niet meer anders worden. Winnen staat nu voorop. Heitinga kiest voor zo weinig mogelijk kwetsbaarheid.”

‘Showtime’-redacteur Bademba Barrie is professional van Jong Ajax en geeft een update over twee spelers in het bijzonder: de Belgische aanwinst Mika Godts, die zijn eerste wedstrijden als Ajacied gespeeld heeft, en Silvano Vos. “Vos zat eerder dit seizoen even op de bank en had het daar moeilijk mee,” zegt Barrie, “maar nu hoort hij al een tijdje tot de beteren van Jong Ajax.”

Presentator Menno Pot, ten slotte, genoot bij de ‘Vrouwenklassieker’, waar de supportersproblematiek die nú al aan de ‘beker-Klassieker’ bij de mannen kleeft gelukkig ver te zoeken was. Ook in de eredivisie doemt een Klassieker op. Sintenie: “Ajax kan nog landskampioen worden, maar pas op: ook nog vierde.” Branie volgt het. Elke maandag.

