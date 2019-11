Ajax roept bijna het onheil over zichzelf af

Ajax stond in de tweede helft zes minuten met tien man. Edson Álvarez werd behandeld aan een wond aan zijn lip. Het duurde veel te lang eer een vervanger het veld in kwam. PEC Zwolle maakte in die fase de 2-3 en was dicht bij een stunt.

Wat was er aan de hand?

Daley Blind: “Geen idee. Iedereen die op de bank zit moet klaar zijn om in te vallen. Maar ik weet niet wat de oorzaak is waarom het zo lang duurde. Of er onduidelijkheid was in de communicatie met de dokter, of dat er twijfel was wie er in moest vallen. Maar hoe dan ook: op dit niveau kan het fataal zijn als je zes minuten met een man minder speelt.”

Blind en Hakim Ziyech gebaarden naar de bank. Die baalden van het feit dat er maar geen invaller in het veld kwam.

En daar hadden ze gelijk in, zei Erik ten Hag naderhand. “Ik wilde Klaas-Jan Huntelaar brengen. Die stond klaar. Maar door die blessure van Álvarez had ik een ander type nodig. Ryan Gravenberch moest erin, maar hij was niet klaar. En dat had hij wel moeten zijn.”

Wat ging er in hemelsnaam mis? Ajax stond na twintig minuten toch met 3-0 voor?

Ja, aan de hand van architect Hakim Ziyech nam Ajax de leiding. Quicny Promes (twee keer) en David Neres scoorden. Maar de noodzakelijke wissel van Lisandro Martínez (blessure) na een half uur trok een zware wissel op het elftal. Zijn vervanger Álvarez speelde een ongelukkige wedstrijd. Balverlies van de Mexicaan leidde voor rust tot een doelpunt van Gustavo Hamer, dat Ajax uit balans bracht. Blind: “Onnodig. Daarna rook Zwolle bloed. Het was een rommelige tweede helft. Uiteindelijk was het pas na de 2-4 van David Neres echt gespeeld.”

Ajax doet het statistisch wel goed op kunstgras.

Ja, de spelers hebben er een hekel aan, maar na VVV, Sparta en ADO won de ploeg nu ook van PEC Zwolle. Ajax staat nu negen punten voor op achtervolgers AZ en PSV, die dit weekeinde nog wel in actie komen.

Inpakken, wegwezen en snel vergeten?

Toch niet helemaal. De blessures van Martínez (knie) en Donny van de Beek (spier) baren uiteraard zorgen met het oog op de Champions Leaguewedstrijd tegen Chelsea, dinsdag in Londen. Maar wat vooral zorgen baart, is dat Ajax zomaar weer volledig van slag raakt in een wedstrijd die het eigenlijk al in twintig minuten volledig naar zijn hand heeft gezet.

AJAX

Andre Onana 6

Noussair Mazraoui 6

Joël Veltman 7

Daley Blind 6

Nicolás Tagliafico 6

Donny van de Beek 6

Lisandro Martínez -

Quincy Promes 7

Hakim Ziyech 7

Dusan Tadic 5

David Neres 7

Wissels:

Edson Álvarez (5) voor Lisandro Martínez (’27)

Ryan Gravenberch (-) voor Edson Álvarez (’62)

Razvan Marin (-) voor Donny van de Beek (’72)

PEC Zwolle

Xavier Mous 4

Sai van Wermeskerken 6

Thomas Lam 5

Darryl Lachman 5

Kenneth Paal 5

Pelle Clement 6

Yuta Nakayama 6

Gustavo Hamer 7

Mustafa Saymak 6

Reza Ghoochannejhad 5

Vito van Crooij 5

Wissels:

Dennis Johnsen (7) voor Reza Ghoochannejhad (’57)

Rick Dekker (-) voor Mustafa Saymak (’70)

Lennart Thy (-) voor Pelle Clement (’79)

Lisandro Martinez. Beeld BSR Agency

Hakim Ziyech en David Neres. Beeld BSR Agency