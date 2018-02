Ajax rekent op Ziyech tegen Twente

De Marokkaanse middenvelder ging in het midweekse uitduel met Roda JC (2-4) eerder naar de kant vanwege lichte klachten. "Ik heb Hakim uit voorzorg gewisseld," zei Ten Hag. "Ik hoop en verwacht dat hij zondag weer fit en beschikbaar is."



Dat geldt ook voor de Oostenrijkse verdediger Maximilian Wöber, die in Kerkrade ontbrak vanwege een gekneusde enkel. "Ook bij hem heb ik goede hoop dat hij er bij kan zijn," zei Ten Hag, die verdediger Matthijs de Ligt na een schorsing weer terug heeft.



Kuitspier

Bij FC Twente ontbreekt opnieuw de geblesseerde smaakmaker Oussama Assaidi (knie). Mounir El Hamdaoui kan ook niet meedoen tegen zijn oude club en Stefan Thesker staat voorlopig aan de kant met een scheurtje in zijn kuitspier.



De inzetbaarheid van Fredrik Jensen (ziek) en Adam Maher (hamstringklachten) is onzeker. Cristián Cuevas is geschorst, net als trainer Gertjan Verbeek. Dat betekent dat assistent Marino Pusic in Amsterdam de eindverantwoordelijkheid heeft bij Twente.



