Ajax profiteert van tandem van straatvoetballers Promes en Ziyech

Hakim Ziyech en Quincy Promes. Beeld BSR Agency

Het lijkt zo voorspelbaar, steeds weer doen ze hetzelfde. Ziyech trekt voor met zijn linkerbeen, zoals alleen hij soms lijkt te kunnen. Nog voordat de bal plotseling stilvalt bij de tweede paal, duikt Promes uit de rug van zijn verbouwereerde tegenstander. Zo scoorde hij bij Chelsea en zaterdag ook weer tweemaal tegen Heracles.

Ajax heeft weer een tandem. Nog niet van het niveau Dennis Bergkamp en Wim Jonk, daarvoor is het nog te vroeg. “Maar we vinden elkaar buiten en binnen het veld,” merkt Promes. “We trainen hier niet op, dat kan volgens mij ook helemaal niet. Het is een gevoel en soms loop ik ook voor niets. Dat hoort er bij.”

Promes had tegen Heracles ook een derde geslaagde voorzet van Ziyech kunnen verzilveren. “Die zag ik even niet aankomen,” bekent de Amsterdammer. “Ziyech kwam meteen naar me toe. Dat moet je toch weten, zei hij. Dan lachen we weer. We lachen veel, buiten en binnen het veld.”

Geflatteerd

Aanvallend zit het wel goed bij Ajax, zelfs nu David Neres minimaal tot de winterstop is uitgeschakeld. De club scoorde in de laatste vijf duels met Heracles, FC Utrecht, Chelsea, PEC Zwolle en Feyenoord steeds viermaal. Maar trainer Erik ten Hag kent in de aanloop naar het uitduel met Lille wel defensieve zorgen, nu Joël Veltman en Daley Blind geschorst zijn en achter de naam van Noussair Mazraoui nog een vraagteken staat.

“We hebben een brede selectie”, zegt Promes. “Nu moeten de vervangers er staan. Thuis wonnen we met 3-0 van Lille,” weet Promes nog. “Een tikkeltje geflatteerd misschien, want zij kregen ook kansen.”

Hoe kan het toch dat de spelers van Ajax al veertien gele kaarten hebben gekregen in de groepsfase van de Champions League? Meer dan iedere andere deelnemer aan de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. Zelfs Promes is bij een volgende prent geschorst, net als Lisandro Martínez en André Onana.

Domme kaarten

Ajax is toch niet zo’n schopploeg? “Volgens mij niet,” antwoordt Promes die in de eredivisie nu al tien keer heeft gescoord. “Ik pak meestal alleen maar domme gele kaarten.”

Ajax heeft alles nog in eigen hand in de Champions League. De club heeft zeven punten na vier duels, net als Valencia en Chelsea. Een thuiszege in het laatste groepsduel op Valencia volstaat sowieso voor een plek in de achtste finales. “Maar zo denken we niet,” zegt Promes. “Wij gaan naar Lille om te winnen.”