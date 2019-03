Ajax presteerde het vooraf schier onmogelijk geachte. Real Madrid, winnaar de van de laatste drie edities van de Champions League, in eigen huis op zijn nummer zetten. 'Ramos bedankt', zongen de vierduizend Ajaxfans treiterend. Ajax bereikt voor het eerst sinds 2003 de kwartfinales van het toernooi.



Hoe voltrok het wonder van Bernabéu zich?

Dat gebeurde eigenlijk al binnen negentien minuten. Ajax moest minimaal twee keer scoren in de return tegen Real en deed dat in de opwindende openingsfase.



Was Real Madrid zo van slag?

Nogal. Toni Kroos verspeelde een bal aan Hakim Ziyech, die zette een een-twee op met Dusan Tadic en rondde beheerst af. De 0-2 was van een grote schoonheid. Dusan Tadic ontdeed zoch met een Zidane-pirouette van Casemiro en zette David Neres vrij voor keeper Thibaut Courtois.



Rechtte Real de rug nog?

Zeker wel. Maar bij de club die de laatste weken op alle fronten de slag heeft verloren zat dinsdagavond ook alles tegen. De aanvallers Lucas Vázquez en Vinicius junior moesten binnen een half uur geblesseerd naar de kant. En Raphael Varane (lat) en invaller Gareth Bale (paal) raakten in de eerste helft het aluminium.



Hoe bleef Ajax overeind?

Vechtlust, een sterk collectief en individuele klasse. Het is misschien niet kies om er bij Ajax één speler uit te kiezen, zoals de weergaloze Tadic bijvoorbeeld. Maar Frenkie de Jong gaf op Spaanse bodem alvast een voorpoefje van zijn ongekende mogelijkheden. Hij stak Luka Modric, 33 jaar, middenvelder van Real, naar de kroon, op een iets te lankmoedige slotfase na. Bij Barcelona zullen ze handenwrijvend voor de buis hebben gezeten.



In 1995 ging Ajax ooit onder applaus van het veld in Bernabéu na een 2-0 zege - nu weer?

Nee, de pijn van een mislukt seizoen zat kennelijk te diep bij de Madrilenen. Dat applaus had Ajax overigens wel verdiend. Al was het maar voor de prachtige twee laatste goals, van Tadic (gekruld schot in de bovenhoek) en een sublieme vrije trap van Lasse Schöne, die de bal vanaf veertig meter van de linkerflank over Courtois heenlepelde.