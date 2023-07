Ajax presenteert nieuw thuisshirts en fans zijn op z’n zachtst gezegd niet blij: ‘Uitzonderlijk lelijk’

Het nieuwe Ajaxshirt. Beeld Ajax

Ajax heeft vrijdag het nieuwe thuisshirt gepresenteerd. Dit jaar maakt Adidas, de ontwerper en fabrikant van het Ajaxshirt, een gewaagde keuze door de traditionele ‘rode band’ op het shirt te doorbreken. ‘Ons dierbaar rood en wit. Bij thuiswedstrijden dragen we wederom het wit-rood-wit. Een constante factor in onze historie, die ons herkenbaar Ajax maakt. Al meer dan honderd jaar,’ meldt de club in een persbericht. Het nieuwe shirt is te koop voor 100 euro per stuk.

Our new home kit is here. Available now ⚪🔴⚪ — AFC Ajax (@AFCAjax) 7 juli 2023

Fans laten op sociale media hun onvrede blijken over het ontwerp van het nieuwe tenue. Zo zijn ze niet te spreken over de onderbroken rode baan. Bij voorgaande shirts liep de rode baan over de schouders door naar de rug. Op het nieuwe shirt wordt de baan doorbroken op de schouders. Ook de plaats van het logo, dat traditioneel op de borst stond, maar nu lager en in het midden van het shirt, wordt gehekeld.

“Ik ben vast een Ajaxboomer als ik dit zeg, maar het voetbalshirt is de kanarie in de kolenmijn,” zegt Arco Gnocchi, Ajaxfan en host van de Pak Schaal Podcast. “Spelers, trainers en directieleden komen en gaan, maar het shirt is voor supporters houvast.”

Het Ajax thuisshirt uit 2022. Beeld AFC Ajax

Oproep tot boycot

Volgens Gnocchi blijkt met de keuzes die zijn gemaakt voor het nieuwe shirt dat commercie het wint van clubwaarden. “Dat weten we stiekem wel, maar het zegt veel dat je als club niet snapt hoe belangrijk het voor de supporters is dat Ajax met een rode baan op het shirt speelt.”

Op Twitter gaan stemmen op om het nieuwe thuisshirt te boycotten en fans roepen elkaar op het niet aan te schaffen. Enkele kenners en sportjournalisten laten hun onvrede nadrukkelijk blijken.

‘Uitzonderlijk lelijk is-ie. Echt een ernstig mislukt en verhaspeld thuisshirt. Helaas. En vrij zorgelijk dat het kennelijk toch onvoldoende beschermd wordt door de verenigingsstatuten,’ twittert Menno Pot, sportjournalist, Ajaxcolumnist voor Het Parool en presentator van de podcast Branie.

Uitzonderlijk lelijk is-ie. Echt een ernstig mislukt en verhaspeld thuisshirt. Helaas. En vrij zorgelijk dat het kennelijk toch onvoldoende beschermd wordt door de verenigingsstatuten. #Ajax https://t.co/D8GuSRsfYo — Menno Pot (@mennopot) 7 juli 2023

De onderbroken rode baan is niet de enige wijziging ten opzichte van eerdere Ajaxshirts. Er staan rode Adidas-strepen op de schouders, en langs de zijkant loopt ook een rode streep. Gnocchi: “Het is iets anders dan smaak. Er zijn genoeg mensen die dit een mooi shirt vinden, en dat mag, maar het is gewoon geen Ajaxshirt. Zodra je die streep doorbreekt, tast je iets aan dat essentieel is voor supporters. Het is jammer dat de club dat niet aanvoelt.”

Toch zijn niet alle veranderingen zo ongehoord als veel fans denken. Zo is de verplaatsing van het logo, waar fans nu over vallen, eigenlijk een terugkeer naar het oorspronkelijke ontwerp. In de jaren zeventig stond het logo ook al op het midden van het shirt, net als tussen 1991 en 2010.

