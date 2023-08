Ajax presenteert derde tenue met diamantenpatroon voor het seizoen 2023/24

Steven Bergwijn en Brian Brobbey poseren in het nieuwe derde shirt. Beeld Ajax

Het diamantenpatroon is een ode aan de goede spelers die de club regelmatig voortbrengt. ‘Het tenue is geïnspireerd door de diamanten uit het verleden, het heden en de toekomst,’ schrijft Ajax. De slogan luidt: ‘Diamonds are forever’, en het shirt werd gepresenteerd in een video met Jari Litmanen in de hoofdrol. Hij is te zien als diamanthandelaar en ook Klaas-Jan Huntelaar heeft een kleine rol in de video.

The 23/24 Ajax third jersey is inspired by the diamonds of the club’s past, present and future. — AFC Ajax (@AFCAjax) 4 augustus 2023

Eerder had Ajax al het nieuwe thuisshirt gepresenteerd. Het clublogo van de Amsterdammers staat daarop lager dan voorheen, op het midden van het shirt en niet meer op de borst. In de nek van het shirt zijn de drie kruisen afgebeeld. Die staan voor het stadswapen van Amsterdam en komen ook terug op de sokken.

‘Ons dierbaar rood en wit. Bij thuiswedstrijden dragen we wederom het wit-rood-wit. Een constante factor in onze historie, die ons herkenbaar Ajax maakt. Al meer dan honderd jaar,’ meldde Ajax over het nieuwe shirt.

De positie van het Ajax-logo is de plek waar het logo oorspronkelijk stond toen er voor het eerst een clubembleem op het shirt kwam te staan. Onder meer in de legendarische jaren ‘70 en van 1991 tot 2010 stond het logo in het midden van het shirt.

Fans lieten echter op sociale media algauw hun onvrede blijken over het ontwerp van het nieuwe tenue. Zo zijn ze niet te spreken over de onderbroken rode baan. Bij voorgaande shirts liep de rode baan over de schouders door naar de rug. Op het nieuwe shirt wordt de baan doorbroken op de schouders. Ook de plaats van het logo, dat traditioneel op de borst stond, maar nu lager en in het midden van het shirt, wordt gehekeld.