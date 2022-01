Ajax praat met oud-PSV’er Mo Ihattaren over transfer

Toenmalig PSV-speler Mohamed Ihattaren in duel met Ajax-speler Nico Tagliafico, februari 2021. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Ineens was alles anders. Niet de komst van ‘kanon’ Bergwijn, maar die van het afgegleden talent Ihattaren blijkt ineens in de maak bij Ajax. Sinds maandag wordt hard gewerkt aan een overgang, waarbij directeur Marc Overmars donderdag tot een definitieve mondelinge overeenkomst met Juventus hoopte te komen.

Regelrechte gok

De verwachting is dat de 19-jarige Ihattaren aanvankelijk voor een half jaar zal worden gehuurd en dat de clubs een optie tot koop in de op handen zijnde deal laten opnemen. Ook een definitieve overstap van de behendige linkspoot was donderdag nog niet uitgesloten.

Met het binnenhalen van Ihattaren wagen de Amsterdammers zich aan een regelrechte gok. Ihattaren gold ruim twee jaar geleden nog als groot talent en de vlag ging uit toen hij voor zijn interlandloopbaan voor Oranje koos in plaats van voor Marokko. Daarna ging het snel bergafwaarts met de linksbenige virtuoos. Zijn laatste seizoen bij PSV werd gekenmerkt door niet nagekomen afspraken, met disciplinaire schorsingen tot gevolg.

De beoogde goudmijn Ihattaren, die in 2019 zijn vader verloor, vertrok door de achterdeur uit het Philips Stadion. Naar Juventus, dat nog geen cent van de transfersom van krap twee miljoen euro heeft betaald. De Italiaanse grootmacht verhuurde Ihattaren meteen aan Sampdoria. Voor die club speelde hij niet een wedstrijd en na een paar maanden gaf hij er de brui aan om hals over kop naar Nederland terug te keren.

Langetermijnproject

Ajax, dat de frontlinie na het vertrek van David Neres met een (explosieve) aanvaller nog van een flinke kwaliteitsimpuls hoopt te voorzien, waagt zich met Ihattaren aan een langetermijnproject. Dat blijkt alleen al uit recent opgedoken beelden van de offensieve middenvelder, die met overtollige kilo’s verre van fit lijkt, laat staan wedstrijdfit.

Dit seizoen speelde Ihattaren nog geen officiële minuut. Zijn laatste wedstrijd dateert van eind april, toen hij bij PSV zeven minuten voor tijd mocht invallen tegen FC Groningen. In het Olympisch Stadion werkt hij op dit moment met Gerald Vanenburg, techniektrainer van Ajax, aan een comeback. Die zal sowieso nog maanden op zich laten wachten. De vraag is dan ook of Ajax hem al meteen zal opnemen in de hoofdselectie, of dat Ihattaren vanuit de beloftenploeg zal werken aan een rentree.

Ajax durft het gokje aan, ook omdat Juventus het probleemgeval inmiddels liever kwijt dan rijk is en geen jackpotbedrag voor hem hoeft. Ten Hag, die vorig seizoen al eens liet doorschemeren in het veelbesproken PSV-talent ‘een meer dan goede voetballer te zien’, heeft al met Ihattaren gesproken.

Uit het slop

De coach van Ajax heeft de reputatie afgegleden voetballers uit het slop te kunnen trekken en naar een topclub of in de lift omhoog te krijgen. Dat flikte hij met Deniz Türüç bij Go Ahead, en in Utrecht konden Timo Letschert, Zakaria Labyad, Soufyan Amrabat, Yassin Ayoub en Nacer Barazite erover meepraten.

Met de op handen zijnde deal boort Ten Hag zijn voormalige club, FC Utrecht, Ihattaren door de neus. Die club dacht de schaduwspits al binnen te hebben met een huurdeal voor anderhalf seizoen. Bij een rondje langs de Nederlandse topclubs bleek PSV niet, maar Ajax wel bereid het ‘enfant terrible’ nog een kans te geven.