Ajax praat met Jan van Halst over tijdelijke directiefunctie

Jan van Halst is sinds mei lid van de raad van commissarissen van Ajax. Beeld ANP

Begin augustus maakte Ajax de voorgenomen benoeming van Kroes bekend, als opvolger van Edwin van der Sar. Kroes is tot 1 september werkzaam bij AZ, maar heeft daar een concurrentiebeding in zijn contract staan.

In afwachting van de uitkomst van de gesprekken tussen Kroes en AZ over een eventuele ontheffing van het concurrentiebeding is Van Halst, sinds 26 mei lid van de raad van commissarissen van Ajax, in beeld om de directie te versterken.

Als Van Halst (54) toetreedt tot de Ajaxdirectie, vertrekt hij als lid van de raad van commissarissen. Eerder was de oud-voetballer in diverse functies verbonden aan FC Twente. Tussen 2016 en 2018 was hij er commercieel en technisch directeur. Vervolgens werkte hij vooral als analist bij Ziggo Sport.