Podcast

Ajax-podcast: geen competitie, geen dromen - wat nu?

In deze zevende aflevering van Branie - de podcast over Ajax en ander voetbal - praten Finn Dekker (Ajax Showtime) en Jaap de Groot (Het Parool) met Ronald Ockhuysen over Corona, het einde van de competitie, en de relatie tussen familie Nouri en Ajax. Ook: zijn er nog grote transfers te verwachten?