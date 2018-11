Ajax pas in tweede helft te sterk voor hekkensluiter NAC

Het was alweer de zevende zege op rij voor de club uit Amsterdam, die voor de tiende keer in dertien competitiewedstrijden zonder tegentreffer bleef.



NAC wilde het anders doen dan Excelsior, dat zich twee weken geleden door Ajax naar een nederlaag van 7-1 liet spelen. Trainer Mitchell van der Gaag koos voor een systeem met vijf verdedigers. De thuisploeg voetbalde ook het overgrote deel van de wedstrijd met elf spelers in de buurt van het eigen strafschopgebied. NAC schuwde het ook niet om af en toe een harde overtreding te maken. Dat leverde de ploeg vier gele kaarten op.



Geen enkele doelpoging

Met David Neres voor de geblesseerde Hakim Ziyech had Ajax het aanvankelijk lastig om het vele balbezit van kansen te voorzien. De bezoekers combineerden aardig maar slaagden er voor rust niet in om een ploeggenoot gevaarlijk in stelling te brengen.



Het was veelzeggend dat Ajax in de eerste helft tot geen enkele doelpoging kwam. Toch ging het elftal van trainer Erik ten Hag op voorsprong de pauze in. Jethro Mashart, de achttienjarige debutant, werkte de bal na een hoekschop in eigen doel, met Donny van de Beek in zijn buurt.



Blessure

Van de Beek verscheen na rust niet meer op het veld. Hij had te veel last van een blessure, vermoedelijk aan een knie. Het is onduidelijk of hij dinsdag weer in actie kan komen als zijn ploeg zich bij AEK Athene kan plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Trainer Ten Hag vreest dat hij in Griekenland ook Ziyech nog moet missen.



De voor Van de Beek ingevallen Zakaria Labyad greep de kans om zich te laten zien. De op voorspraak van Ten Hag naar Ajax gekomen speler tekende in de 54e minuut voor een fraaie 2-0.



Het was pas de eerste competitietreffer van Labyad voor Ajax, waar hij vooralsnog weinig speeltijd krijgt. Kasper Dolberg en de ingevallen Klaas-Jan Huntelaar verzuimde de score verder te laten oplopen. Huntelaar bepaalde in de blessuretijd de eindstand op 3-0. Het was zijn elfde doelpunt in twaalf duels met NAC.



Het Parool beoordeelt alle voetballers van Ajax en die van de tegenstander na hun wedstrijd. Lees hier het rapport.