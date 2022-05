Ajax pakt toch nog met overmacht de 36ste landstitel

Met geheven hoofd kan Erik ten Hag na 4,5 jaar de deur bij Ajax achter zich dicht trekken. In zijn laatste wedstrijd als trainer in de Johan Cruijff Arena werd hij voor de derde keer kampioen met de club na een overtuigende zege (5-0) op Heerenveen.

Eindelijk draaide de offensieve carrousel weer eens soepeltjes, aangezwengeld door een doelpunt van publiekslieveling Nicolás Tagliafico in de achttiende minuut. Ajax speelde tegen Heerenveen met de flair van een kampioen en dat was nodig ook na weken van kommer en kwel. Supporters hebben het lied van Andre Hazes al lang geleden geadopteerd, maar het refrein is nooit meer van toepassing geweest dan de laatste tijd: de 36ste landstitel kostte bloed, zweet en tranen.

Voor een ploeg die tussen augustus en februari vaak zo overtuigend won, en doelpunten maakte bij de vleet, waren de maanden maart, april en mei veel te pover. Met hangen en wurgen worstelde Ajax zich langs modale tegenstanders als RKC, Cambuur, Willem II en Sparta. Er waren verzachtende omstandigheden, zoals een waslijst aan blessures en de mentale dreun die Benfica uitdeelde in de achtste finales van de Champions League. Maar dan nog; voor de sterke en peperdure selectie die Ten Hag tot zijn beschikking heeft, was het soms beschamend wat de Amsterdammers lieten zien.

Dat Ajax toch niet van zijn troon viel, was te danken aan de grote wils- en veerkracht van het team. Ten Hag beschouwt het als een vrucht van zijn visie en werkwijze: die toegenomen onverzettelijkheid (hij noemt het winnaarsmentaliteit) binnen alle geledingen van de club. Ten Hag: “Het is nóóit goed genoeg.”

Hoog op de ranglijstjes

Dusan Tadic is de verpersoonlijking van die daadkracht en het professionalisme. Wat je ook van de Serviër mag vinden, hij is opnieuw de waardevolste aanvaller van de eredivisie. Met dertien doelpunten en zeventien assists is hij bijna bij een derde van alle goals betrokken.

En Tadic is niet de enige Ajacied die hoog op de individuele ranglijstjes prijkt. Sébastien Haller voert de topscorerslijst aan. Hij maakte tegen Heerenveen zijn 21ste treffer van het seizoen uit een penalty (de 3-0). Hij nam dat klusje over van Tadic, die de laatste strafschop tegen NEC had gemist.

Kort daarvoor had Ajax de mooiste aanval van de avond – over vier schijven – bekroond met een goal. Jurriën Timber, de beste en meest constante Ajacied dit seizoen, nam de hoofdrol op zich. De verdediger vond uiteindelijk Berghuis vrij bij de tweede paal.

Tastbaar bewijs

Ajax sloot een prachtig tijdperk van trainer Ten Hag fraai af. Het eerste half jaar onder zijn leiding was zeer moeizaam, net als de eindsprint naar zijn laatste kampioenschap. Zijn elftal heerste bijna vier jaar onafgebroken in Nederland, met drie landstitels, twee KNVB-bekers en de Johan Cruijff Schaal als tastbaar bewijs.

Maar wat het meest beklijft zijn de zinnenprikkelende wedstrijden die Ajax op het hoogste niveau afleverde, niet alleen in eigen stadion, maar ook in voetbalhoofdsteden van Europa: Madrid, München, Londen, Turijn, Dortmund, Istanboel, Lissabon. De wereld keek er met open mond naar.

Van dat Ajax kregen we woensdagavond weer een glimp te zien. Al voelde Ten Hag zich door alle personele problemen en het stroperige spel genoodzaakt in de slotfase van de competitie de huisstijl 4-3-3 overboord te gooien.

Tegen Heerenveen trok hij die lijn door. Tadic en Haller waren de twee spitsen, Davy Klaassen speelde kort achter dat duo. Middenvelders Berghuis en de jonge Kenneth Taylor, die zich in het elftal heeft geknokt, konden zich naar hartenlust uitleven. Het pakte uitstekend uit.

Vijf punten verspeeld

Ajax heeft na 33 wedstrijden 82 punten en is in de laatste wedstrijd (Vitesse) niet meer in te halen door PSV, dat de strijd lang volhield. Halverwege het seizoen was de Eindhovense club zelfs nog lijstaanvoerder. Ajax zette de achtervolging in, passeerde PSV in een rechtstreekse confrontatie, en gaf de koppositie daarna niet meer uit handen. Hoe lastig veel wedstrijden ook waren, verliezen deed Ajax nauwelijks.

Kampioen word je tegen de ‘kleintjes’, zo luidt het cliché. Die vlieger gaat dit seizoen niet helemaal op voor Ajax, dat twee keer te sterk was voor PSV én voor Feyenoord, maar juist tegen Go Ahead Eagles vijf punten verspeelde.

Staande ovatie

Tegen Heerenveen was de wedstrijd na één helft beslist. Ten Hag kon vroeg in de tweede helft wisselen. Hij haalde onder anderen Noussair Mazraoui naar de kant. De rechtsback speelde voor het laatst in de Johan Cruijff Arena. Hij zet zijn loopbaan voort bij Bayern München. Mazraoui kreeg een staande ovatie van het publiek. Er werd gezongen: ‘Noussie bedankt!’

Brian Brobbey en Edson Álvarez gaven het feestje nog extra kleur met een doelpunt in de slotfase. Voor de achtste keer won Ajax met 5-0. Een passend afscheid voor de trainer Erik ten Hag die stond voor aanvallend voetbal, en die met zijn Ajax voor zoveel vreugde en bijzondere momenten heeft gezorgd.

