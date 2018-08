Ajax pakt overtuigend eerste winst op Dinamo Kiev

Gelet op het optreden van de koploper van Oekraïne in Amsterdam zal Ajax volgende week dinsdag nog vol aan de bak moeten om ook de return tot een goed einde te brengen. Dinamo Kiev maakte fysiek en conditioneel namelijk een sterke indruk.



Europees voetbal maakt altijd veel los bij Ajax, zeker als een plaats in de Champions League op het spel staat. Gedragen door de steun van de hossende aanhang op de tribunes zocht de thuisploeg al snel de aanval. Donny van de Beek is een jongen die wel even wat steun kan gebruiken.



Basisplaats

De blonde middenvelder was zijn basisplaats de afgelopen weken kwijt, maar na het wegvallen van de geblesseerde David Neres deed Ten Hag toch weer een beroep op hem. Uitgerekend Van de Beek schoot zijn ploeg al in de tweede minuut op voorsprong, met een beetje hulp van de doelman van Dinamo. Het voorbereidende werk van Hakim Ziyech en Dusan Tadic was daardoor mooier dan de treffer zelf.



De internationals van Marokko en Servië speelden op de vleugels. Ajax miste de snelheid van Neres op de flanken en was ook kwetsbaar bij hoekschoppen van de fysiek sterke tegenstander. Vooral Tamás Kádár bleek moeilijk te verdedigen voor Matthijs de Ligt. Doelman André Onana voorkwam tot twee keer toe dat de lange Hongaarse verdediger scoorde, maar had in de zestiende minuut geen antwoord meer op een rebound van Tomasz Kedziora.



Lastig

Ajax had het lastig met Kiev, dat de duels niet schuwde. Fijn voor de thuisploeg was dat het ook met wat hulp aan de tweede treffer kwam. Ziyech raakte bij een doelpoging het hoofd van Kádár en zag de bal daardoor in de uiterste hoek vallen: 2-1. Vlak voor rust viel ook nog de 3-1.



De onvermoeibare Nicolás Tagliafico denderde voor de zoveelste keer over de linkerflank en vond de rechtervoet van Tadic, die beheerst afrondde.



Ajax begon de tweede helft met de wetenschap dat een vierde treffer de return beduidend eenvoudiger zou maken. Kiev bleef zich echter kranig verweren, zonder dat het grote kansen kreeg. De gewenste treffer van Ajax bleef uit, ook omdat Klaas-Jan Huntelaar de lat en Ziyech de paal raakte.



