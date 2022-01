Ajax pakt koffers en vertrekt per direct uit Portugal na coronabesmettingen

De selectie van Ajax tijdens de training in Portugal. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Ajax zou zondag in de Algarve nog oefenen tegen het Kroatische Hajduk Split en daarna naar huis gaan. De terugreis is nu vervroegd vanwege de corona-uitbraak binnen de groep. Onduidelijk is nog om hoeveel positieve gevallen het gaat, maar zeker is wel dat dinsdag minimaal één positieve test is afgenomen.

“Om een uitbraak te voorkomen en met het oog op de start van de tweede seizoenshelft, zondag 16 januari tegen FC Utrecht, wil Ajax geen risico’s nemen,” zo laat de club op de eigen website weten. “Daarom is uit preventief oogpunt besloten om woensdag terug te keren naar Amsterdam.”

Ajax gaat niet in op het aantal besmettingen binnen selectie en staf. Volgens de club zijn er ‘enkele positieve uitslagen’ in het hotel afgenomen. “Van de groep van ruim zestig personen, bestaande uit spelers en stafleden, was iedereen in het bezit van een negatieve testuitslag. Deze testen waren kort voor vertrek naar Portugal afgenomen.”

Tijdens de woensdagsessie in Portugal stonden vrijwel alle spelers op het veld. Het enige selectielid dat ontbrak was de Deen Victor Jensen. Onduidelijk is nog of zijn afwezigheid te maken had met het virus of met een (lichte) blessure. Spelers en stafleden van Ajax sliepen afzonderlijk en dineerden in kleine groepjes. Bovendien werden de spelers voortdurend getest.